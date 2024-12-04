https://ria.ru/20241204/vrachi-1987394691.html

Три врача получили ключи от новых квартир в Смоленской области

Три врача получили ключи от новых квартир в Смоленской области - РИА Новости, 04.12.2024

Три врача получили ключи от новых квартир в Смоленской области

Три медицинских специалиста получили ключи от новых служебных квартир, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:16

2024-12-04T18:16

2024-12-04T18:16

смоленская область

смоленская область

василий анохин

врачи

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Три медицинских специалиста получили ключи от новых служебных квартир, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Предоставление жилья — одна из ключевых мер поддержки, которая оказывается нашим медработникам, переезжающим в районы. Для нас важно развивать здравоохранение в селах и малых городах, чтобы их жители могли получать качественную медицинскую помощь", - написал губернатор. Он добавил, что ключи получили три специалиста в городе Ярцево — педиатр Анастасия Трумпель, анестезиолог-реаниматолог Егор Сафоненков и врач функциональной диагностики Светлана Митченко. "Отмечу, что Анастасия и Светлана участвуют в программе "Земский доктор", а Егор завершил учебу по договору о целевом обучении. Всего в этом году приобрели 22 квартиры, а в следующем году для дальнейшего пополнения служебного жилого фонда направим еще 33,2 миллиона рублей", - написал губернатор. В Смоленской области введен целый комплекс мер поддержки. На сегодня уже 26 врачей и 16 медицинских специалистов среднего звена участвуют в программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и получили по 1 миллиону рублей и 500 тысяч рублей, соответственно. "Предоставляем единовременные выплаты медработникам, которые только после обучения начали работу в областных учреждениях здравоохранения: фельдшерам и медсестрам скорой помощи — 100 тысяч рублей, а врачам — 200 тысяч рублей", - отметил Анохин. Он поблагодарил региональных медработников, которые ежедневным трудом помогают людям сохранить здоровье. "Правительство области продолжит поддерживать специалистов, переезжающих для работы в районы", - резюмировал глава Смоленской области.

https://ria.ru/20241203/anokhin-1987115646.html

https://ria.ru/20241202/privlechenie-1986953012.html

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смоленская область, василий анохин, врачи