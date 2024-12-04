Рейтинг@Mail.ru
Центр подготовки международного волонтерского корпуса открыли в Ростове - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
20:36 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/volontery-1987414875.html
Центр подготовки международного волонтерского корпуса открыли в Ростове
Центр подготовки международного волонтерского корпуса открыли в Ростове - РИА Новости, 04.12.2024
Центр подготовки международного волонтерского корпуса открыли в Ростове
Региональный центр подготовки международного волонтерского корпуса 80-летия Победы открыли в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:36
2024-12-04T20:36
ростовская область
ростовская область
ростов-на-дону
волонтеры победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601353589_0:53:3454:1996_1920x0_80_0_0_4f2de6bdab79b63a0e54d01bbd3c4764.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Региональный центр подготовки международного волонтерского корпуса 80-летия Победы открыли в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "Сегодня, 4 декабря, в Ростове-на-Дону торжественно открыт региональный центр подготовки международного волонтерского корпуса 80-летия Победы по сопровождению мероприятий 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войн", - говорится в сообщении. На протяжении всего 2025 года центр будет сопровождать основные мероприятия, приуроченные годовщине Великой Победы. Ребятам предстоит организация таких крупных событий, как: шествие "Бессмертный полк", международные акции "Георгиевская лента", "Диктант Победы", "Сад памяти", организация мероприятий к памятным датам и дням воинской славы. Созданный центр подготовки волонтеров будет функционировать на базе регионального отделения движения "Волонтеры Победы" на базе ДГТУ. "В рамках празднования годовщины Победы запланировано проведение большого количества мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов, а также - патриотическое воспитание молодежи. И вы сейчас - главные проводники смыслов", - обратился замгубернатора региона Артем Хохлов к волонтерам. Почетными гостями торжественной церемонии открытия центра стали ветераны - чета Сисюкиных: Клавдия Ивановна и Евгений Васильевич. Клавдия Ивановна - бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей. Евгений Васильевич - полковник в отставке. Супруги ведут активную общественную деятельность - общаются с молодежью на тематических классных часах, выступали свидетелями на судебном заседании по делу о признании геноцида мирного населения со стороны нацистов в годы Великой Отечественной. На сегодняшний день в молодежной политике Ростовской области патриотическому направлению уделяется особое внимание. В августе 2024 года Стратегией реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 года впервые закреплено понятие "патриотическое воспитание молодежи", что сегодня дает возможность развивать патриотизм и закладывать необходимые ценности с самого детства. В 2024 году в Ростовской области патриотическими проектами охвачено более 350 тысяч молодых людей.
https://ria.ru/20241204/chechevitsa-1987380145.html
https://ria.ru/20241204/torgovlya-1987276249.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601353589_362:0:3093:2048_1920x0_80_0_0_b644e553a0e7d2289fa7a53796d194f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, ростов-на-дону, волонтеры победы
Ростовская область , Ростовская область, Ростов-на-Дону, Волонтеры Победы
Центр подготовки международного волонтерского корпуса открыли в Ростове

В Ростове открылся центр подготовки международного волонтерского корпуса

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Ростов-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Региональный центр подготовки международного волонтерского корпуса 80-летия Победы открыли в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области.
"Сегодня, 4 декабря, в Ростове-на-Дону торжественно открыт региональный центр подготовки международного волонтерского корпуса 80-летия Победы по сопровождению мероприятий 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войн", - говорится в сообщении.
Чечевица - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Ростовские компании договорились о поставках чечевицы и льна в Египет
Вчера, 17:22
На протяжении всего 2025 года центр будет сопровождать основные мероприятия, приуроченные годовщине Великой Победы. Ребятам предстоит организация таких крупных событий, как: шествие "Бессмертный полк", международные акции "Георгиевская лента", "Диктант Победы", "Сад памяти", организация мероприятий к памятным датам и дням воинской славы.
Созданный центр подготовки волонтеров будет функционировать на базе регионального отделения движения "Волонтеры Победы" на базе ДГТУ. "В рамках празднования годовщины Победы запланировано проведение большого количества мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов, а также - патриотическое воспитание молодежи. И вы сейчас - главные проводники смыслов", - обратился замгубернатора региона Артем Хохлов к волонтерам.
Почетными гостями торжественной церемонии открытия центра стали ветераны - чета Сисюкиных: Клавдия Ивановна и Евгений Васильевич. Клавдия Ивановна - бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей. Евгений Васильевич - полковник в отставке. Супруги ведут активную общественную деятельность - общаются с молодежью на тематических классных часах, выступали свидетелями на судебном заседании по делу о признании геноцида мирного населения со стороны нацистов в годы Великой Отечественной.
На сегодняшний день в молодежной политике Ростовской области патриотическому направлению уделяется особое внимание. В августе 2024 года Стратегией реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 года впервые закреплено понятие "патриотическое воспитание молодежи", что сегодня дает возможность развивать патриотизм и закладывать необходимые ценности с самого детства. В 2024 году в Ростовской области патриотическими проектами охвачено более 350 тысяч молодых людей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 13%
Вчера, 11:57
 
Ростовская областьРостовская областьРостов-на-ДонуВолонтеры Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала