https://ria.ru/20241204/volontery-1987414875.html

Центр подготовки международного волонтерского корпуса открыли в Ростове

Центр подготовки международного волонтерского корпуса открыли в Ростове - РИА Новости, 04.12.2024

Центр подготовки международного волонтерского корпуса открыли в Ростове

Региональный центр подготовки международного волонтерского корпуса 80-летия Победы открыли в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:36

2024-12-04T20:36

2024-12-04T20:36

ростовская область

ростовская область

ростов-на-дону

волонтеры победы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Региональный центр подготовки международного волонтерского корпуса 80-летия Победы открыли в Ростове-на-Дону, сообщает правительство Ростовской области. "Сегодня, 4 декабря, в Ростове-на-Дону торжественно открыт региональный центр подготовки международного волонтерского корпуса 80-летия Победы по сопровождению мероприятий 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войн", - говорится в сообщении. На протяжении всего 2025 года центр будет сопровождать основные мероприятия, приуроченные годовщине Великой Победы. Ребятам предстоит организация таких крупных событий, как: шествие "Бессмертный полк", международные акции "Георгиевская лента", "Диктант Победы", "Сад памяти", организация мероприятий к памятным датам и дням воинской славы. Созданный центр подготовки волонтеров будет функционировать на базе регионального отделения движения "Волонтеры Победы" на базе ДГТУ. "В рамках празднования годовщины Победы запланировано проведение большого количества мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов, а также - патриотическое воспитание молодежи. И вы сейчас - главные проводники смыслов", - обратился замгубернатора региона Артем Хохлов к волонтерам. Почетными гостями торжественной церемонии открытия центра стали ветераны - чета Сисюкиных: Клавдия Ивановна и Евгений Васильевич. Клавдия Ивановна - бывшая несовершеннолетняя узница концлагерей. Евгений Васильевич - полковник в отставке. Супруги ведут активную общественную деятельность - общаются с молодежью на тематических классных часах, выступали свидетелями на судебном заседании по делу о признании геноцида мирного населения со стороны нацистов в годы Великой Отечественной. На сегодняшний день в молодежной политике Ростовской области патриотическому направлению уделяется особое внимание. В августе 2024 года Стратегией реализации молодежной политики в РФ на период до 2030 года впервые закреплено понятие "патриотическое воспитание молодежи", что сегодня дает возможность развивать патриотизм и закладывать необходимые ценности с самого детства. В 2024 году в Ростовской области патриотическими проектами охвачено более 350 тысяч молодых людей.

https://ria.ru/20241204/chechevitsa-1987380145.html

https://ria.ru/20241204/torgovlya-1987276249.html

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ростовская область, ростов-на-дону, волонтеры победы