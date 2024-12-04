https://ria.ru/20241204/volkswagen-1987364918.html
Путин назвал убыточные сферы экономики Европы
Путин назвал убыточные сферы экономики Европы - РИА Новости, 04.12.2024
Путин назвал убыточные сферы экономики Европы
Президент РФ Владимир Путин назвал секторы экономики в Европе, которые несут убытки из-за разрыва связей с Россией, среди них - стекольное и химическое... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:31
2024-12-04T16:31
2024-12-04T16:47
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал секторы экономики в Европе, которые несут убытки из-за разрыва связей с Россией, среди них - стекольное и химическое производство, производство удобрений, сельское хозяйство, а также металлургическая, автомобильная и обрабатывающая отрасли."Разрыв связей с Россией, безусловно, играет серьезную роль. И не только потому что немцы и другие европейцы утратили возможность получать стабильно российские энергоносители по приемлемым ценам, хотя это очень важная составляющая... Результат известен, закрываются, в частности в Германии, целые большие компании, другие несут убытки. Стекольное производство, химическое производство, производство удобрений и сельское хозяйство несут убытки из-за этого", - сказал Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!""Германия лишилась не только энергоносителей, газа, который является важнейшим компонентом при производстве удобрений, но и самих удобрений... Металлургическая промышленность - как результат по цепочке, автомобильная отрасль", - отметил Путин.Как добавил президент, в этом году рост экономики еврозоны, по подсчетам российских и международных экспертов, составит около 1%, а рост экономики России в прошлом году был 3,6%. "В этом году будет около 4% - 3,9%, а может и 4%", - сказал президент."Что касается обрабатывающих отраслей, то в Германии, насколько мне известно, падение в обрабатывающих отраслях 4,6%, в России будет рост - 4,4%, а обрабатывающие отрасли вырастут более чем на 8%", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241204/putin-1987363187.html
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экономика, россия, владимир путин, volkswagen group, volkswagen touareg
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Путин назвал убыточные сферы экономики Европы
Путин: целые секторы экономики в Европе несут убытки из-за разрыва связей с РФ
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал секторы экономики в Европе, которые несут убытки из-за разрыва связей с Россией, среди них - стекольное и химическое производство, производство удобрений, сельское хозяйство, а также металлургическая, автомобильная и обрабатывающая отрасли.
"Разрыв связей с Россией, безусловно, играет серьезную роль. И не только потому что немцы и другие европейцы утратили возможность получать стабильно российские энергоносители по приемлемым ценам, хотя это очень важная составляющая... Результат известен, закрываются, в частности в Германии, целые большие компании, другие несут убытки. Стекольное производство, химическое производство, производство удобрений и сельское хозяйство несут убытки из-за этого", - сказал Путин на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
"Германия лишилась не только энергоносителей, газа, который является важнейшим компонентом при производстве удобрений, но и самих удобрений... Металлургическая промышленность - как результат по цепочке, автомобильная отрасль", - отметил Путин.
Как добавил президент, в этом году рост экономики еврозоны, по подсчетам российских и международных экспертов, составит около 1%, а рост экономики России в прошлом году был 3,6%. "В этом году будет около 4% - 3,9%, а может и 4%", - сказал президент.
"Что касается обрабатывающих отраслей, то в Германии, насколько мне известно, падение в обрабатывающих отраслях 4,6%, в России будет рост - 4,4%, а обрабатывающие отрасли вырастут более чем на 8%", - сказал Путин.