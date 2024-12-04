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Сирийские военные ликвидировали более 300 террористов

Сирийские военные ликвидировали более 300 террористов - РИА Новости, 04.12.2024

Сирийские военные ликвидировали более 300 террористов

Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС РФ с начала среды ликвидировали более 300 террористов на разных участках боевого соприкосновения, сообщается в... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T18:18

2024-12-04T18:18

2024-12-04T18:18

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воздушно-космические силы россии

обострение ситуации в сирии — 2024

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БЕЙРУТ, 4 дек - РИА Новости. Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС РФ с начала среды ликвидировали более 300 террористов на разных участках боевого соприкосновения, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии. "Наши вооруженные силы, расположенные вдоль всей линии фронта, на севере Хамы с утра ведут ожесточенные бои с террористическими группировками… при поддержке артиллерии и боевой авиации Сирии и России ликвидировали не менее 300 террористов, включая иностранных наемников", - говорится в заявлении. Также в коммюнике указывается, что в среду было сбито более 20 беспилотников террористов.

https://ria.ru/20241202/siriya-1986855802.html

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в мире, россия, сирия, хама (мухафаза), воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024