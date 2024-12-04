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Путин назвал вложения в Индию высокорентабельными - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:28 04.12.2024 (обновлено: 17:37 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/vlozheniya-1987382084.html
Путин назвал вложения в Индию высокорентабельными
Путин назвал вложения в Индию высокорентабельными - РИА Новости, 04.12.2024
Путин назвал вложения в Индию высокорентабельными
Президент России Владимир Путин назвал вложения в Индию стабильными и высокорентабельными. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:28
2024-12-04T17:37
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
индия
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вложения в Индию стабильными и высокорентабельными."Вложения в Индию мы считаем стабильными и высокорентабельными, но и заинтересованы поддержать наших производителей", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!".Путин в среду участвует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
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индия, владимир путин, россия, в мире
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Индия, Владимир Путин, Россия, В мире
Путин назвал вложения в Индию высокорентабельными

Путин назвал вложения в Индию стабильными и высокорентабельными

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал вложения в Индию стабильными и высокорентабельными.
"Вложения в Индию мы считаем стабильными и высокорентабельными, но и заинтересованы поддержать наших производителей", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
Путин в среду участвует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
Российско-индийские учения - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Россия и Индия договорились о расширении сотрудничества в оборонной сфере
28 ноября, 12:55
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ИндияВладимир ПутинРоссияВ мире
 
 
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