https://ria.ru/20241204/vklady-1987208018.html

Аналитик объяснил, в чем подвох вкладов под 30% годовых

Аналитик объяснил, в чем подвох вкладов под 30% годовых - РИА Новости, 04.12.2024

Аналитик объяснил, в чем подвох вкладов под 30% годовых

Появляющиеся в последнее время в медийном поле предложения банков разместить деньги под 30% годовых не более чем пиар-акция, позволяющая кредитной организации... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T02:10

2024-12-04T02:10

2024-12-04T12:46

экономика

богдан зварич

банки.ру

вклады

банки

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Появляющиеся в последнее время в медийном поле предложения банков разместить деньги под 30% годовых не более чем пиар-акция, позволяющая кредитной организации привлечь внимание, рассказал в интервью агентству "Прайм" главный аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Богдан Зварич."На наш взгляд, подобные вклады выступают либо маркетинговой акцией для привлечения новых клиентов, либо для существующих клиентов, которые предпочитают держать средства в других банках и/или не получают выплаты на карты банка", — пояснил он.По таким вкладам, как правило, вводятся существенные ограничения. Например, их сумма ограничивается несколькими десятками рублей. Поэтому заработать на них большие деньги не удастся.Однако привлеченные таким предложением граждане могут перевести в банк получение зарплаты или пенсии, а это уже позволит предложить им много других продуктов, заключил Зварич.

https://ria.ru/20241203/vtb-1987030205.html

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экономика, богдан зварич, банки.ру, вклады, банки