https://ria.ru/20241204/vklady-1987208018.html
Аналитик объяснил, в чем подвох вкладов под 30% годовых
Аналитик объяснил, в чем подвох вкладов под 30% годовых - РИА Новости, 04.12.2024
Аналитик объяснил, в чем подвох вкладов под 30% годовых
Появляющиеся в последнее время в медийном поле предложения банков разместить деньги под 30% годовых не более чем пиар-акция, позволяющая кредитной организации... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T02:10
2024-12-04T02:10
2024-12-04T12:46
экономика
богдан зварич
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Появляющиеся в последнее время в медийном поле предложения банков разместить деньги под 30% годовых не более чем пиар-акция, позволяющая кредитной организации привлечь внимание, рассказал в интервью агентству "Прайм" главный аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Богдан Зварич."На наш взгляд, подобные вклады выступают либо маркетинговой акцией для привлечения новых клиентов, либо для существующих клиентов, которые предпочитают держать средства в других банках и/или не получают выплаты на карты банка", — пояснил он.По таким вкладам, как правило, вводятся существенные ограничения. Например, их сумма ограничивается несколькими десятками рублей. Поэтому заработать на них большие деньги не удастся.Однако привлеченные таким предложением граждане могут перевести в банк получение зарплаты или пенсии, а это уже позволит предложить им много других продуктов, заключил Зварич.
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экономика, богдан зварич, банки.ру, вклады, банки
Экономика, Богдан Зварич, Банки.ру, Вклады, Банки
Аналитик объяснил, в чем подвох вкладов под 30% годовых
Аналитик Зварич назвал вклады под большой процент маркетинговым ходом
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Появляющиеся в последнее время в медийном поле предложения банков разместить деньги под 30% годовых не более чем пиар-акция, позволяющая кредитной организации привлечь внимание, рассказал в интервью
агентству "Прайм" главный аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Богдан Зварич.
"На наш взгляд, подобные вклады выступают либо маркетинговой акцией для привлечения новых клиентов, либо для существующих клиентов, которые предпочитают держать средства в других банках и/или не получают выплаты на карты банка", — пояснил он.
По таким вкладам, как правило, вводятся существенные ограничения. Например, их сумма ограничивается несколькими десятками рублей. Поэтому заработать на них большие деньги не удастся.
Однако привлеченные таким предложением граждане могут перевести в банк получение зарплаты или пенсии, а это уже позволит предложить им много других продуктов, заключил Зварич.