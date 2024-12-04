Чернышенко рассказал о росте турпотока из Вьетнама в Россию
Чернышенко: электронная виза серьёзно помогла притоку туристов из Вьетнама
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхой и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи в Москве. 4 декабря 2024
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхой и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи в Москве. 4 декабря 2024
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Туристический поток из Вьетнама в Россию растёт, в том числе 45 тысяч граждан Вьетнама за январь-октябрь воспользовались электронными визами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вьетнамскую статистику сообщила, что поток туристов из России во Вьетнам вырос на 81,5% в январе-октябре относительно аналогичного периода прошлого года, до 177,8 тысячи человек.
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"Увеличился и туристический поток: из России во Вьетнам с января по октябрь прирост составил 81,5%, из Вьетнама в Россию по итогам первого полугодия – около 10%", – сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата.
По словам Чернышенко, важным шагом для роста турпотока из Вьетнама в Россию стал запуск механизма электронной визы. "С января по октябрь текущего года ей воспользовались уже 45 тысяч граждан Вьетнама", - уточнил он.
Чернышенко также сообщил, что для продвижения туристического потенциала России за рубежом в следующем году планируется проведение целого ряда тематических мероприятий.