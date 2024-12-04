Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко рассказал о росте турпотока из Вьетнама в Россию - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:22 04.12.2024 (обновлено: 16:44 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/vetnam-1987329234.html
Чернышенко рассказал о росте турпотока из Вьетнама в Россию
Чернышенко рассказал о росте турпотока из Вьетнама в Россию - РИА Новости, 04.12.2024
Чернышенко рассказал о росте турпотока из Вьетнама в Россию
Туристический поток из Вьетнама в Россию растёт, в том числе 45 тысяч граждан Вьетнама за январь-октябрь воспользовались электронными визами, сообщил... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:22
2024-12-04T16:44
туризм
россия
вьетнам
москва
дмитрий чернышенко
ассоциация туроператоров россии (атор)
аэрофлот
ираэро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987368567_0:203:3072:1931_1920x0_80_0_0_46f43814ba0990ed4cd240c3f30883b9.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Туристический поток из Вьетнама в Россию растёт, в том числе 45 тысяч граждан Вьетнама за январь-октябрь воспользовались электронными визами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Ранее Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вьетнамскую статистику сообщила, что поток туристов из России во Вьетнам вырос на 81,5% в январе-октябре относительно аналогичного периода прошлого года, до 177,8 тысячи человек. "Увеличился и туристический поток: из России во Вьетнам с января по октябрь прирост составил 81,5%, из Вьетнама в Россию по итогам первого полугодия – около 10%", – сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата. По словам Чернышенко, важным шагом для роста турпотока из Вьетнама в Россию стал запуск механизма электронной визы. "С января по октябрь текущего года ей воспользовались уже 45 тысяч граждан Вьетнама", - уточнил он. Также в значительной степени росту турпотока способствует налаживание прямого авиасообщения между странами, уверены в аппарате вице-премьера РФ. По их данным, авиакомпании "Аэрофлот" и "Ираэро" совершают перелеты из Москвы и Иркутска в Хошимин и Ханой с периодичностью пять раз в неделю. Чернышенко также сообщил, что для продвижения туристического потенциала России за рубежом в следующем году планируется проведение целого ряда тематических мероприятий.
https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978374765.html
https://ria.ru/20241110/puteshestviya-1982764063.html
россия
вьетнам
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987368567_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_2281d05b68b37c13b405909d571bc48a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вьетнам, москва, дмитрий чернышенко, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, ираэро, новости - туризм
Туризм, Россия, Вьетнам, Москва, Дмитрий Чернышенко, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Аэрофлот, ИрАэро, Новости - Туризм
Чернышенко рассказал о росте турпотока из Вьетнама в Россию

Чернышенко: электронная виза серьёзно помогла притоку туристов из Вьетнама

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхой и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи в Москве. 4 декабря 2024
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхой и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи в Москве. 4 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхой и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время встречи в Москве. 4 декабря 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Туристический поток из Вьетнама в Россию растёт, в том числе 45 тысяч граждан Вьетнама за январь-октябрь воспользовались электронными визами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вьетнамскую статистику сообщила, что поток туристов из России во Вьетнам вырос на 81,5% в январе-октябре относительно аналогичного периода прошлого года, до 177,8 тысячи человек.
Туристы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Чернышенко рассказал об использовании иностранцами электронных виз
16 октября, 17:25
"Увеличился и туристический поток: из России во Вьетнам с января по октябрь прирост составил 81,5%, из Вьетнама в Россию по итогам первого полугодия – около 10%", – сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата.
По словам Чернышенко, важным шагом для роста турпотока из Вьетнама в Россию стал запуск механизма электронной визы. "С января по октябрь текущего года ей воспользовались уже 45 тысяч граждан Вьетнама", - уточнил он.
Также в значительной степени росту турпотока способствует налаживание прямого авиасообщения между странами, уверены в аппарате вице-премьера РФ. По их данным, авиакомпании "Аэрофлот" и "Ираэро" совершают перелеты из Москвы и Иркутска в Хошимин и Ханой с периодичностью пять раз в неделю.
Чернышенко также сообщил, что для продвижения туристического потенциала России за рубежом в следующем году планируется проведение целого ряда тематических мероприятий.
Девушка с бенгальскими огнями на пляже - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Не только Таиланд. Где и за сколько россияне встретят Новый год в Азии
10 ноября, 08:00
 
ТуризмРоссияВьетнамМоскваДмитрий ЧернышенкоАссоциация туроператоров России (АТОР)АэрофлотИрАэроНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала