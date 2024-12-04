https://ria.ru/20241204/vetnam-1987329234.html

Чернышенко рассказал о росте турпотока из Вьетнама в Россию

Чернышенко рассказал о росте турпотока из Вьетнама в Россию - РИА Новости, 04.12.2024

Чернышенко рассказал о росте турпотока из Вьетнама в Россию

Туристический поток из Вьетнама в Россию растёт, в том числе 45 тысяч граждан Вьетнама за январь-октябрь воспользовались электронными визами, сообщил... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:22

2024-12-04T14:22

2024-12-04T16:44

туризм

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вьетнам

москва

дмитрий чернышенко

ассоциация туроператоров россии (атор)

аэрофлот

ираэро

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Туристический поток из Вьетнама в Россию растёт, в том числе 45 тысяч граждан Вьетнама за январь-октябрь воспользовались электронными визами, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Ранее Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на вьетнамскую статистику сообщила, что поток туристов из России во Вьетнам вырос на 81,5% в январе-октябре относительно аналогичного периода прошлого года, до 177,8 тысячи человек. "Увеличился и туристический поток: из России во Вьетнам с января по октябрь прирост составил 81,5%, из Вьетнама в Россию по итогам первого полугодия – около 10%", – сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата. По словам Чернышенко, важным шагом для роста турпотока из Вьетнама в Россию стал запуск механизма электронной визы. "С января по октябрь текущего года ей воспользовались уже 45 тысяч граждан Вьетнама", - уточнил он. Также в значительной степени росту турпотока способствует налаживание прямого авиасообщения между странами, уверены в аппарате вице-премьера РФ. По их данным, авиакомпании "Аэрофлот" и "Ираэро" совершают перелеты из Москвы и Иркутска в Хошимин и Ханой с периодичностью пять раз в неделю. Чернышенко также сообщил, что для продвижения туристического потенциала России за рубежом в следующем году планируется проведение целого ряда тематических мероприятий.

https://ria.ru/20241016/chernyshenko-1978374765.html

https://ria.ru/20241110/puteshestviya-1982764063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вьетнам, москва, дмитрий чернышенко, ассоциация туроператоров россии (атор), аэрофлот, ираэро, новости - туризм