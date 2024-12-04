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Венгрия обратилась к США с просьбой из-за санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 04.12.2024
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13:24 04.12.2024 (обновлено: 13:54 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/vengriya-1987309419.html
Венгрия обратилась к США с просьбой из-за санкций против Газпромбанка
Венгрия обратилась к США с просьбой из-за санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 04.12.2024
Венгрия обратилась к США с просьбой из-за санкций против Газпромбанка
Венгрия попросила США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:24
2024-12-04T13:54
в мире
венгрия
сша
россия
петер сийярто
газпромбанк
нато
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 4 дек - РИА Новости. Венгрия попросила США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Вчера мы направили заявление американским властям, где призвали предоставить Газпромбанку исключение из санкций для оплаты платежей за газ", - сказал Сийярто венгерским журналистам после второго дня заседания глав МИД стран альянса, выступление транслировал телеканал М1.По его словам, это "не стало бы какой-то исключительной ситуацией с учетом того, что у некоторых российских банков есть такое исключение в США, поскольку США у России в больших количествах покупает уран, платит за него в российских банках и, чтобы платежи проходили, у ряда российских банков есть такое исключение"."Я попросил, чтобы подобным образом было возможно странам центральной и восточной Европы платить за газ", - отметил он.Сийярто сообщил, что во вторник обсуждал по телефону ситуацию с министрами энергетики Сербии, Словакии и Турции, а в среду после заседания глав МИД стран НАТО отправится в Вашингтон.
https://ria.ru/20241126/turtsiya-1985769200.html
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в мире, венгрия, сша, россия, петер сийярто, газпромбанк, нато, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, США, Россия, Петер Сийярто, Газпромбанк, НАТО, Санкции в отношении России
Венгрия обратилась к США с просьбой из-за санкций против Газпромбанка

Сийярто: Венгрия попросила США сделать исключения из санкций против Газпромбанка

© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаВ офисе "Газпромбанка"
В офисе Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
В офисе "Газпромбанка". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 4 дек - РИА Новости. Венгрия попросила США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Вчера мы направили заявление американским властям, где призвали предоставить Газпромбанку исключение из санкций для оплаты платежей за газ", - сказал Сийярто венгерским журналистам после второго дня заседания глав МИД стран альянса, выступление транслировал телеканал М1.
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По его словам, это "не стало бы какой-то исключительной ситуацией с учетом того, что у некоторых российских банков есть такое исключение в США, поскольку США у России в больших количествах покупает уран, платит за него в российских банках и, чтобы платежи проходили, у ряда российских банков есть такое исключение".
"Я попросил, чтобы подобным образом было возможно странам центральной и восточной Европы платить за газ", - отметил он.
Сийярто сообщил, что во вторник обсуждал по телефону ситуацию с министрами энергетики Сербии, Словакии и Турции, а в среду после заседания глав МИД стран НАТО отправится в Вашингтон.
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В миреВенгрияСШАРоссияПетер СийяртоГазпромбанкНАТОСанкции в отношении России
 
 
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