https://ria.ru/20241204/vengriya-1987309419.html

Венгрия обратилась к США с просьбой из-за санкций против Газпромбанка

Венгрия обратилась к США с просьбой из-за санкций против Газпромбанка - РИА Новости, 04.12.2024

Венгрия обратилась к США с просьбой из-за санкций против Газпромбанка

Венгрия попросила США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:24

2024-12-04T13:24

2024-12-04T13:54

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петер сийярто

газпромбанк

нато

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 4 дек - РИА Новости. Венгрия попросила США сделать исключения из санкций против Газпромбанка для платежей за газ из РФ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Вчера мы направили заявление американским властям, где призвали предоставить Газпромбанку исключение из санкций для оплаты платежей за газ", - сказал Сийярто венгерским журналистам после второго дня заседания глав МИД стран альянса, выступление транслировал телеканал М1.По его словам, это "не стало бы какой-то исключительной ситуацией с учетом того, что у некоторых российских банков есть такое исключение в США, поскольку США у России в больших количествах покупает уран, платит за него в российских банках и, чтобы платежи проходили, у ряда российских банков есть такое исключение"."Я попросил, чтобы подобным образом было возможно странам центральной и восточной Европы платить за газ", - отметил он.Сийярто сообщил, что во вторник обсуждал по телефону ситуацию с министрами энергетики Сербии, Словакии и Турции, а в среду после заседания глав МИД стран НАТО отправится в Вашингтон.

https://ria.ru/20241126/turtsiya-1985769200.html

https://ria.ru/20241204/gazprombank-1987217659.html

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в мире, венгрия, сша, россия, петер сийярто, газпромбанк, нато, санкции в отношении россии