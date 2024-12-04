https://ria.ru/20241204/vegetarianstvo-1987219200.html

Гастроэнтеролог назвала заболевания, которые грозят вегетарианцам

Гастроэнтеролог назвала заболевания, которые грозят вегетарианцам - РИА Новости, 04.12.2024

Гастроэнтеролог назвала заболевания, которые грозят вегетарианцам

Приверженность вегетарианству может приводить к анемии, дефициту йода, ослаблению иммунитета и снижению прочности скелета, рассказала РИА Новости руководитель... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T03:38

2024-12-04T03:38

2024-12-04T04:20

общество

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578704362_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0cb13171fab5974928c839eb485491bb.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Приверженность вегетарианству может приводить к анемии, дефициту йода, ослаблению иммунитета и снижению прочности скелета, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Кроме артроза, вегетарианство может способствовать дефициту других нутриентов, что приводит к определённым рискам для здоровья. Например, к дефициту витамина B12 и анемии. Витамин B12 в основном содержится в животных продуктах, а его недостаток приводит к мегалобластной анемии и неврологическим симптомам. Вегетарианцам рекомендуется принимать добавки с витамином B12 или обогащённые продукты", - сказала Тен. По словам врача, вегетарианство может приводить к дефициту железа, так как из растительных продуктов оно хуже усваивается, чем из мяса. Дефицит железа может привести к анемии и утомляемости. Вегетарианцам стоит уделить внимание богатым железом продуктам (шпинат, чечевица) и увеличить его усвояемость, комбинируя с источниками витамина С. "Кальций и витамин D важны для здоровья костей. Дефицит витамина D может вызвать слабость костей и риск остеопороза, а недостаток кальция может сказаться на прочности скелета. Вегетарианцам важно включать в рацион обогащённые витамином D продукты или принимать добавки", - отметила Тен. Также вегетарианцы сталкиваются с риском дефицита цинка, который участвует в работе иммунной системы и метаболизме. Растительные источники цинка усваиваются хуже, чем животные, поэтому вегетарианцам нужно следить за его потреблением, включая в рацион тыквенные семечки, чечевицу и орехи. Важно также следить за потреблением йода, например, в виде йодированной соли или добавок. Йод содержится преимущественно в морепродуктах, и его дефицит может завершиться заболеваниями щитовидной железы. "Вегетарианская диета, при правильном подходе, может быть полноценной и полезной, однако требует внимательного отношения к питанию и добавкам. Недостаток некоторых нутриентов, таких как витамин B12, железо, кальций и омега-3, может повышать риск заболеваний, включая артроз и остеопороз. Поэтому вегетарианцам рекомендуется планировать рацион и при необходимости использовать добавки, чтобы поддерживать здоровье суставов, костей и всего организма в целом", - резюмировала собеседник.

https://ria.ru/20241008/sup-1976871091.html

https://ria.ru/20240919/diety-1973543752.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье)