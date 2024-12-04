https://ria.ru/20241204/vegetarianstvo-1987219200.html
Гастроэнтеролог назвала заболевания, которые грозят вегетарианцам
Гастроэнтеролог назвала заболевания, которые грозят вегетарианцам - РИА Новости, 04.12.2024
Гастроэнтеролог назвала заболевания, которые грозят вегетарианцам
Приверженность вегетарианству может приводить к анемии, дефициту йода, ослаблению иммунитета и снижению прочности скелета, рассказала РИА Новости руководитель... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T03:38
2024-12-04T03:38
2024-12-04T04:20
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Приверженность вегетарианству может приводить к анемии, дефициту йода, ослаблению иммунитета и снижению прочности скелета, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Кроме артроза, вегетарианство может способствовать дефициту других нутриентов, что приводит к определённым рискам для здоровья. Например, к дефициту витамина B12 и анемии. Витамин B12 в основном содержится в животных продуктах, а его недостаток приводит к мегалобластной анемии и неврологическим симптомам. Вегетарианцам рекомендуется принимать добавки с витамином B12 или обогащённые продукты", - сказала Тен. По словам врача, вегетарианство может приводить к дефициту железа, так как из растительных продуктов оно хуже усваивается, чем из мяса. Дефицит железа может привести к анемии и утомляемости. Вегетарианцам стоит уделить внимание богатым железом продуктам (шпинат, чечевица) и увеличить его усвояемость, комбинируя с источниками витамина С. "Кальций и витамин D важны для здоровья костей. Дефицит витамина D может вызвать слабость костей и риск остеопороза, а недостаток кальция может сказаться на прочности скелета. Вегетарианцам важно включать в рацион обогащённые витамином D продукты или принимать добавки", - отметила Тен. Также вегетарианцы сталкиваются с риском дефицита цинка, который участвует в работе иммунной системы и метаболизме. Растительные источники цинка усваиваются хуже, чем животные, поэтому вегетарианцам нужно следить за его потреблением, включая в рацион тыквенные семечки, чечевицу и орехи. Важно также следить за потреблением йода, например, в виде йодированной соли или добавок. Йод содержится преимущественно в морепродуктах, и его дефицит может завершиться заболеваниями щитовидной железы. "Вегетарианская диета, при правильном подходе, может быть полноценной и полезной, однако требует внимательного отношения к питанию и добавкам. Недостаток некоторых нутриентов, таких как витамин B12, железо, кальций и омега-3, может повышать риск заболеваний, включая артроз и остеопороз. Поэтому вегетарианцам рекомендуется планировать рацион и при необходимости использовать добавки, чтобы поддерживать здоровье суставов, костей и всего организма в целом", - резюмировала собеседник.
https://ria.ru/20241008/sup-1976871091.html
https://ria.ru/20240919/diety-1973543752.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Гастроэнтеролог назвала заболевания, которые грозят вегетарианцам
Гастроэнтеролог Тен: приверженность вегетарианству может приводить к анемии
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Приверженность вегетарианству может приводить к анемии, дефициту йода, ослаблению иммунитета и снижению прочности скелета, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Кроме артроза, вегетарианство может способствовать дефициту других нутриентов, что приводит к определённым рискам для здоровья. Например, к дефициту витамина B12 и анемии. Витамин B12 в основном содержится в животных продуктах, а его недостаток приводит к мегалобластной анемии и неврологическим симптомам. Вегетарианцам рекомендуется принимать добавки с витамином B12 или обогащённые продукты", - сказала Тен.
По словам врача, вегетарианство может приводить к дефициту железа, так как из растительных продуктов оно хуже усваивается, чем из мяса. Дефицит железа может привести к анемии и утомляемости. Вегетарианцам стоит уделить внимание богатым железом продуктам (шпинат, чечевица) и увеличить его усвояемость, комбинируя с источниками витамина С.
«
"Кальций и витамин D важны для здоровья костей. Дефицит витамина D может вызвать слабость костей и риск остеопороза, а недостаток кальция может сказаться на прочности скелета. Вегетарианцам важно включать в рацион обогащённые витамином D продукты или принимать добавки", - отметила Тен.
Также вегетарианцы сталкиваются с риском дефицита цинка, который участвует в работе иммунной системы и метаболизме. Растительные источники цинка усваиваются хуже, чем животные, поэтому вегетарианцам нужно следить за его потреблением, включая в рацион тыквенные семечки, чечевицу и орехи. Важно также следить за потреблением йода, например, в виде йодированной соли или добавок. Йод содержится преимущественно в морепродуктах, и его дефицит может завершиться заболеваниями щитовидной железы.
"Вегетарианская диета, при правильном подходе, может быть полноценной и полезной, однако требует внимательного отношения к питанию и добавкам. Недостаток некоторых нутриентов, таких как витамин B12, железо, кальций и омега-3, может повышать риск заболеваний, включая артроз и остеопороз. Поэтому вегетарианцам рекомендуется планировать рацион и при необходимости использовать добавки, чтобы поддерживать здоровье суставов, костей и всего организма в целом", - резюмировала собеседник.