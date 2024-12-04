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Путин спрогнозировал развитие биткоина и других цифровых валют - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:39 04.12.2024 (обновлено: 16:54 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/valyuty-1987367920.html
Путин спрогнозировал развитие биткоина и других цифровых валют
Путин спрогнозировал развитие биткоина и других цифровых валют - РИА Новости, 04.12.2024
Путин спрогнозировал развитие биткоина и других цифровых валют
Биткоин и другие цифровые валюты будут развиваться, их никто не сможет запретить, вне зависимости от судьбы доллара, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:39
2024-12-04T16:54
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Биткоин и другие цифровые валюты будут развиваться, их никто не сможет запретить, вне зависимости от судьбы доллара, заявил президент РФ Владимир Путин.Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин."Вот, например, биткоин кто может запретить? Никто. А использование других электронных средств расчета кто может запретить? Да никто! Потому что это новые технологии. Что бы ни было, что бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться. Потому что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность. Неизбежный процесс, доллар тут ни при чем", - сказал глава государства на форуме.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
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экономика, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин спрогнозировал развитие биткоина и других цифровых валют

Путин: никто не сможет запретить биткоин и другие цифровые валюты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Биткоин и другие цифровые валюты будут развиваться, их никто не сможет запретить, вне зависимости от судьбы доллара, заявил президент РФ Владимир Путин.
Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего". Модератором пленарной сессии выступает председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
«
"Вот, например, биткоин кто может запретить? Никто. А использование других электронных средств расчета кто может запретить? Да никто! Потому что это новые технологии. Что бы ни было, что бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться. Потому что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность. Неизбежный процесс, доллар тут ни при чем", - сказал глава государства на форуме.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно форум становится площадкой для обсуждения ключевых макроэкономических трендов, а также вариантов развития и укрепления финансового суверенитета страны. Ежегодно мероприятие привлекает авторитетную аудиторию, включая представителей государственных структур, руководителей российских и международных компаний, инвесторов.
Ежегодный инвестиционный форум ВТБ Капитал Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Вчера, 01:07
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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