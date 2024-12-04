https://ria.ru/20241204/ukraina-1987378839.html

ЕБРР инвестирует в Киев 1,3 миллиарда евро, утверждает украинский премьер

ЕБРР инвестирует в Киев 1,3 миллиарда евро, утверждает украинский премьер - РИА Новости, 04.12.2024

ЕБРР инвестирует в Киев 1,3 миллиарда евро, утверждает украинский премьер

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил объем инвестиций в Украину на уровне более 1,3 миллиарда евро, в том числе и на... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:40

2024-12-04T17:40

2024-12-04T17:40

специальная военная операция на украине

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европейский банк реконструкции и развития

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил объем инвестиций в Украину на уровне более 1,3 миллиарда евро, в том числе и на восстановление энергосистемы страны, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. "Совет директоров ЕБРР одобрил инвестиции в Украину на сумму более 1,3 миллиарда евро. Речь идет о восьми проектах в поддержку государственного и частного секторов... Важно, что часть средств - это безвозвратные гранты", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он отметил, что это в частности проекты в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ развития распределенной генерации и усиления энергоэффективности. В общей сложности с февраля 2022 года ЕБРР инвестировал в Украину 4,6 миллиарда евро, из них по меньшей мере 1 миллиард был выделен энергокомпаниям "Укрэнерго", "Нафтогаз" и "Укргидроэнерго", уточняется в пресс-релизе. ЕБРР - международный институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 1991 году для развития рыночной экономики в странах переходного периода, проводит операции в различных секторах экономики и бизнеса в 36 странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Центральной Азии и Северной Африки. С момента своего создания он инвестировал свыше 180 миллиардов евро в более чем 6,6 тысячи различных проектов.

https://ria.ru/20241203/shveytsariya-1987178471.html

https://ria.ru/20241119/ukraina-1984644534.html

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восточная европа

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экономика, украина, лондон, восточная европа, денис шмыгаль, европейский банк реконструкции и развития, в мире