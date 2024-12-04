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ЕБРР инвестирует в Киев 1,3 миллиарда евро, утверждает украинский премьер - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:40 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987378839.html
ЕБРР инвестирует в Киев 1,3 миллиарда евро, утверждает украинский премьер
ЕБРР инвестирует в Киев 1,3 миллиарда евро, утверждает украинский премьер - РИА Новости, 04.12.2024
ЕБРР инвестирует в Киев 1,3 миллиарда евро, утверждает украинский премьер
Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил объем инвестиций в Украину на уровне более 1,3 миллиарда евро, в том числе и на... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:40
2024-12-04T17:40
специальная военная операция на украине
экономика
украина
лондон
восточная европа
денис шмыгаль
европейский банк реконструкции и развития
в мире
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил объем инвестиций в Украину на уровне более 1,3 миллиарда евро, в том числе и на восстановление энергосистемы страны, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. "Совет директоров ЕБРР одобрил инвестиции в Украину на сумму более 1,3 миллиарда евро. Речь идет о восьми проектах в поддержку государственного и частного секторов... Важно, что часть средств - это безвозвратные гранты", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он отметил, что это в частности проекты в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ развития распределенной генерации и усиления энергоэффективности. В общей сложности с февраля 2022 года ЕБРР инвестировал в Украину 4,6 миллиарда евро, из них по меньшей мере 1 миллиард был выделен энергокомпаниям "Укрэнерго", "Нафтогаз" и "Укргидроэнерго", уточняется в пресс-релизе. ЕБРР - международный институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 1991 году для развития рыночной экономики в странах переходного периода, проводит операции в различных секторах экономики и бизнеса в 36 странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Центральной Азии и Северной Африки. С момента своего создания он инвестировал свыше 180 миллиардов евро в более чем 6,6 тысячи различных проектов.
https://ria.ru/20241203/shveytsariya-1987178471.html
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экономика, украина, лондон, восточная европа, денис шмыгаль, европейский банк реконструкции и развития, в мире
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Лондон, Восточная Европа, Денис Шмыгаль, Европейский банк реконструкции и развития, В мире
ЕБРР инвестирует в Киев 1,3 миллиарда евро, утверждает украинский премьер

Украинский премьер Шмыгаль: ЕБРР выделит на Украину 1,3 миллиарда евро

© Flickr / European Bank for Reconstruction and DevelopmentЕвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Flickr / European Bank for Reconstruction and Development
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил объем инвестиций в Украину на уровне более 1,3 миллиарда евро, в том числе и на восстановление энергосистемы страны, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Совет директоров ЕБРР одобрил инвестиции в Украину на сумму более 1,3 миллиарда евро. Речь идет о восьми проектах в поддержку государственного и частного секторов... Важно, что часть средств - это безвозвратные гранты", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что это в частности проекты в сфере восстановления транспортной и энергетической инфраструктуры, в поддержке правительственных программ развития распределенной генерации и усиления энергоэффективности.
В общей сложности с февраля 2022 года ЕБРР инвестировал в Украину 4,6 миллиарда евро, из них по меньшей мере 1 миллиард был выделен энергокомпаниям "Укрэнерго", "Нафтогаз" и "Укргидроэнерго", уточняется в пресс-релизе.
ЕБРР - международный институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 1991 году для развития рыночной экономики в странах переходного периода, проводит операции в различных секторах экономики и бизнеса в 36 странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Центральной Азии и Северной Африки. С момента своего создания он инвестировал свыше 180 миллиардов евро в более чем 6,6 тысячи различных проектов.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаЛондонВосточная ЕвропаДенис ШмыгальЕвропейский банк реконструкции и развитияВ мире
 
 
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