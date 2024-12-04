https://ria.ru/20241204/ukraina-1987338432.html

На Украине назвали опасным повышение тарифа на транспортировку газа

На Украине назвали опасным повышение тарифа на транспортировку газа - РИА Новости, 04.12.2024

На Украине назвали опасным повышение тарифа на транспортировку газа

Необоснованное повышение тарифа на транспортировку газа на Украине в 4 раза в 2025 году станет губительным для экономики, заявила Федерация работодателей... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:01

2024-12-04T15:01

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Необоснованное повышение тарифа на транспортировку газа на Украине в 4 раза в 2025 году станет губительным для экономики, заявила Федерация работодателей страны. "Федерация считает рост тарифа на 305% необоснованным и опасным для украинской экономики. Дополнительное финансовое бремя на бизнес во время войны может привести к катастрофическим последствиям для национальной экономики", - приводит текст письма федерации агентство РБК-Украина. Данное письмо было направлено главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Юрию Власенко. НКРЭКУ, напоминает агентство, предварительно одобрила повышение тарифа на услуги транспортировки газа в 2025 году - в 4 раза, со 124,16 до 502,5 гривны за тысячу кубометров. В федерации считают, что такое повышение приведет, в частности, к падению производства, значительному снижению налоговых поступлений, падению валютных поступлений, а также повлечет массовые сокращения работников. В то же время там утверждают, что регулятор до сих пор не предоставил детальных расчетов, подтверждающих целесообразность предложенного роста тарифа. "Крайне важно провести аудит инфраструктуры Оператора газотранспортных систем (ГТС) Украины для выявления объектов с низкой эффективностью или негенерирующих прибыли. Это позволит разработать план их постепенного вывода из эксплуатации, уменьшить затраты на содержание и способствовать стабилизации тарифов на уровне не выше 124,16 гривны (310 рублей - ред.) за тысячу кубометров", - подчеркивается в письме.

https://ria.ru/20240528/katastrofa-1948809245.html

https://ria.ru/20241204/tramp-1987275205.html

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