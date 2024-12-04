https://ria.ru/20241204/ukraina-1987299610.html

Guardian назвала ноябрь худшим для Украины за два года

Guardian назвала ноябрь худшим для Украины за два года - РИА Новости, 04.12.2024

Guardian назвала ноябрь худшим для Украины за два года

Ноябрь 2024 года стал худшим для Украины в конфликте почти за два года - за этот месяц Киев потерял территорию размером с Нью-Йорк, один из крупнейших городов... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:14

2024-12-04T13:14

2024-12-04T13:14

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

владимир путин

юрий ушаков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_d80102b224104dd26910ab4524761337.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ноябрь 2024 года стал худшим для Украины в конфликте почти за два года - за этот месяц Киев потерял территорию размером с Нью-Йорк, один из крупнейших городов мира, пишет британская газета Guardian. "Украина в ноябре потеряла территорию, равную площади Нью-Йорка - это худший показатель за месяц для украинских военных с сентября 2022 года", - пишет издание. По данным издания, территориальные потери Киева в ноябре составили в общем 1202 квадратных километра, что примерно равно площади Нью-Йорка. При этом отмечается, что основная часть взятых под контроль силами РФ территорий приходится на Донбасс. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241130/ukraina-1986591504.html

https://ria.ru/20241022/oon-1979363447.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины