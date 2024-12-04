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Guardian назвала ноябрь худшим для Украины за два года - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:14 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987299610.html
Guardian назвала ноябрь худшим для Украины за два года
Guardian назвала ноябрь худшим для Украины за два года - РИА Новости, 04.12.2024
Guardian назвала ноябрь худшим для Украины за два года
Ноябрь 2024 года стал худшим для Украины в конфликте почти за два года - за этот месяц Киев потерял территорию размером с Нью-Йорк, один из крупнейших городов... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:14
2024-12-04T13:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
юрий ушаков
нато
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ноябрь 2024 года стал худшим для Украины в конфликте почти за два года - за этот месяц Киев потерял территорию размером с Нью-Йорк, один из крупнейших городов мира, пишет британская газета Guardian. "Украина в ноябре потеряла территорию, равную площади Нью-Йорка - это худший показатель за месяц для украинских военных с сентября 2022 года", - пишет издание. По данным издания, территориальные потери Киева в ноябре составили в общем 1202 квадратных километра, что примерно равно площади Нью-Йорка. При этом отмечается, что основная часть взятых под контроль силами РФ территорий приходится на Донбасс. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241130/ukraina-1986591504.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Guardian назвала ноябрь худшим для Украины за два года

Guardian: в ноябре Украина потеряла территорию размером с Нью-Йорк

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Ноябрь 2024 года стал худшим для Украины в конфликте почти за два года - за этот месяц Киев потерял территорию размером с Нью-Йорк, один из крупнейших городов мира, пишет британская газета Guardian.
"Украина в ноябре потеряла территорию, равную площади Нью-Йорка - это худший показатель за месяц для украинских военных с сентября 2022 года", - пишет издание.
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По данным издания, территориальные потери Киева в ноябре составили в общем 1202 квадратных километра, что примерно равно площади Нью-Йорка. При этом отмечается, что основная часть взятых под контроль силами РФ территорий приходится на Донбасс.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинЮрий УшаковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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