Италия передаст Киеву ракеты для комплексов ПВО, пишут СМИ
Messaggero: Италия включит в 10 пакет помощи Киеву ракеты для системы ПВО Samp-T
Итальянская система ПВО SAMP-T. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 4 дек — РИА Новости. Италия включит в будущий десятый пакет военной помощи Украине боеприпасы для направленных ранее комплексов ПВО Samp-T, сообщила со ссылкой на источники газета Messaggero.
Накануне глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Италия предоставит Украине очередной пакет вооружений до конца года.
Болгария решила передать Украине ненужное оружие
3 декабря, 17:06
"В него войдет, судя по тому, что можно воссоздать за стеной секретности вокруг итальянских поставок, новая партия ракет Aster для двух батарей Samp-T, находящихся сейчас в эксплуатации на Украине", - сообщила газета.
Во вторник итальянские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что одновременно с очередным пакетом военных материалов правительство Италии готовит декрет, который продлит оказание военной помощи Украине на протяжении 2025 года. Помимо боеприпасов к ЗРК, в новый пакет должны войти "логистическая и разведывательная поддержка украинских вооруженных сил" "с доступом к двум орбитальным спутникам системы Cosmo Sky-Med", пишет газета.
По данным Messaggero, одобрение декрета в парламенте может быть перенесено на январь, так как в декабре законодательный орган занят рассмотрением поправок в предстоящий госбюджет. При этом министр обороны Гуидо Крозетто, как отмечает издание, считает необходимым принятие декрета о помощи Киеву до конца этого года в свете скорого прихода к власти в США Дональда Трампа.
В ЕС опасаются накачивания оружием Украины, пишет Politico
3 декабря, 12:15
Италия одобрила девять пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но последний из декретов, принятый в июне, включал уже вторую систему ПВО Samp-T.
Сообщая о поставках Samp-T, Messaggero отмечает, что Италия передала Украине два из пяти своих комплексов, о чем в ноябре говорил и сам Крозетто. Отправка очередной системы на Украины на данный момент невозможна с учетом того, что Италия получит новый комплекс "не ранее конца следующего года", а имеющиеся ЗРК необходимы для обеспечения обороноспособности страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
США готовятся торговать, а Европа — воевать
1 декабря, 08:00