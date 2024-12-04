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Италия передаст Киеву ракеты для комплексов ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2024
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https://ria.ru/20241204/ukraina-1987295713.html
Италия передаст Киеву ракеты для комплексов ПВО, пишут СМИ
Италия передаст Киеву ракеты для комплексов ПВО, пишут СМИ - РИА Новости, 04.12.2024
Италия передаст Киеву ракеты для комплексов ПВО, пишут СМИ
Италия включит в будущий десятый пакет военной помощи Украине боеприпасы для направленных ранее комплексов ПВО Samp-T, сообщила со ссылкой на источники газета... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:53
2024-12-04T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
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италия
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гуидо крозетто
антонио таяни
дональд трамп
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РИМ, 4 дек — РИА Новости. Италия включит в будущий десятый пакет военной помощи Украине боеприпасы для направленных ранее комплексов ПВО Samp-T, сообщила со ссылкой на источники газета Messaggero. Накануне глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Италия предоставит Украине очередной пакет вооружений до конца года. "В него войдет, судя по тому, что можно воссоздать за стеной секретности вокруг итальянских поставок, новая партия ракет Aster для двух батарей Samp-T, находящихся сейчас в эксплуатации на Украине", - сообщила газета. Во вторник итальянские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что одновременно с очередным пакетом военных материалов правительство Италии готовит декрет, который продлит оказание военной помощи Украине на протяжении 2025 года. Помимо боеприпасов к ЗРК, в новый пакет должны войти "логистическая и разведывательная поддержка украинских вооруженных сил" "с доступом к двум орбитальным спутникам системы Cosmo Sky-Med", пишет газета. По данным Messaggero, одобрение декрета в парламенте может быть перенесено на январь, так как в декабре законодательный орган занят рассмотрением поправок в предстоящий госбюджет. При этом министр обороны Гуидо Крозетто, как отмечает издание, считает необходимым принятие декрета о помощи Киеву до конца этого года в свете скорого прихода к власти в США Дональда Трампа. Италия одобрила девять пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но последний из декретов, принятый в июне, включал уже вторую систему ПВО Samp-T. Сообщая о поставках Samp-T, Messaggero отмечает, что Италия передала Украине два из пяти своих комплексов, о чем в ноябре говорил и сам Крозетто. Отправка очередной системы на Украины на данный момент невозможна с учетом того, что Италия получит новый комплекс "не ранее конца следующего года", а имеющиеся ЗРК необходимы для обеспечения обороноспособности страны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241203/bolgarija-1987136536.html
https://ria.ru/20241203/ukraina-1987064121.html
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в мире, украина, италия, россия, гуидо крозетто, антонио таяни, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия, Россия, Гуидо Крозетто, Антонио Таяни, Дональд Трамп, НАТО
Италия передаст Киеву ракеты для комплексов ПВО, пишут СМИ

Messaggero: Италия включит в 10 пакет помощи Киеву ракеты для системы ПВО Samp-T

© Фото : Italian ArmyИтальянская система ПВО SAMP-T
Итальянская система ПВО SAMP-T - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : Italian Army
Итальянская система ПВО SAMP-T. Архивное фото
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РИМ, 4 дек — РИА Новости. Италия включит в будущий десятый пакет военной помощи Украине боеприпасы для направленных ранее комплексов ПВО Samp-T, сообщила со ссылкой на источники газета Messaggero.
Накануне глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни заявил, что Италия предоставит Украине очередной пакет вооружений до конца года.
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"В него войдет, судя по тому, что можно воссоздать за стеной секретности вокруг итальянских поставок, новая партия ракет Aster для двух батарей Samp-T, находящихся сейчас в эксплуатации на Украине", - сообщила газета.
Во вторник итальянские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что одновременно с очередным пакетом военных материалов правительство Италии готовит декрет, который продлит оказание военной помощи Украине на протяжении 2025 года. Помимо боеприпасов к ЗРК, в новый пакет должны войти "логистическая и разведывательная поддержка украинских вооруженных сил" "с доступом к двум орбитальным спутникам системы Cosmo Sky-Med", пишет газета.
По данным Messaggero, одобрение декрета в парламенте может быть перенесено на январь, так как в декабре законодательный орган занят рассмотрением поправок в предстоящий госбюджет. При этом министр обороны Гуидо Крозетто, как отмечает издание, считает необходимым принятие декрета о помощи Киеву до конца этого года в свете скорого прихода к власти в США Дональда Трампа.
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Италия одобрила девять пакетов поставок военной помощи Украине. Список поставляемых Киеву итальянских вооружений засекречен, но последний из декретов, принятый в июне, включал уже вторую систему ПВО Samp-T.
Сообщая о поставках Samp-T, Messaggero отмечает, что Италия передала Украине два из пяти своих комплексов, о чем в ноябре говорил и сам Крозетто. Отправка очередной системы на Украины на данный момент невозможна с учетом того, что Италия получит новый комплекс "не ранее конца следующего года", а имеющиеся ЗРК необходимы для обеспечения обороноспособности страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, это "игра с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИталияРоссияГуидо КрозеттоАнтонио ТаяниДональд ТрампНАТО
 
 
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