https://ria.ru/20241204/ukraina-1987261881.html

"В эти минуты": в Раде раскрыли, что происходит в зоне СВО

"В эти минуты": в Раде раскрыли, что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 04.12.2024

"В эти минуты": в Раде раскрыли, что происходит в зоне СВО

Украинская армия уступает российским силам важные населенные пункты, заявила депутат Виктория Сюмар на заседании Верховной рады. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:36

2024-12-04T10:36

2024-12-04T13:59

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинская армия уступает российским силам важные населенные пункты, заявила депутат Виктория Сюмар на заседании Верховной рады."В эти минуты теряем Курахово, теряем Торецк, и эти потери стали следствием того, что украинские войска после Авдеевки отвели в голое поле", — пожаловалась она.По словам политика, после череды провалов на фронте на Украине должны были быть выработаны конкретные предложения по вопросам фортификаций, но никаких шагов в этом направлении сделано не было.В среду сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска выбили подразделения группировки ВСУ из большей части города Курахово в западной части ДНР. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры.В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Торецке продолжаются интенсивные боевые действия.Торецк — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.

https://ria.ru/20241204/zelenskiy-1987274502.html

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