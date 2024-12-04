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"В эти минуты": в Раде раскрыли, что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 04.12.2024 (обновлено: 13:59 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987261881.html
"В эти минуты": в Раде раскрыли, что происходит в зоне СВО
"В эти минуты": в Раде раскрыли, что происходит в зоне СВО - РИА Новости, 04.12.2024
"В эти минуты": в Раде раскрыли, что происходит в зоне СВО
Украинская армия уступает российским силам важные населенные пункты, заявила депутат Виктория Сюмар на заседании Верховной рады. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:36
2024-12-04T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
курахово
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинская армия уступает российским силам важные населенные пункты, заявила депутат Виктория Сюмар на заседании Верховной рады."В эти минуты теряем Курахово, теряем Торецк, и эти потери стали следствием того, что украинские войска после Авдеевки отвели в голое поле", — пожаловалась она.По словам политика, после череды провалов на фронте на Украине должны были быть выработаны конкретные предложения по вопросам фортификаций, но никаких шагов в этом направлении сделано не было.В среду сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска выбили подразделения группировки ВСУ из большей части города Курахово в западной части ДНР. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры.В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Торецке продолжаются интенсивные боевые действия.Торецк — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
https://ria.ru/20241204/zelenskiy-1987274502.html
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украина
россия
донецкая народная республика
курахово
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, курахово, торецк, виктория сюмар, владимир рогов, денис пушилин, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Курахово, Торецк, Виктория Сюмар, Владимир Рогов, Денис Пушилин, Верховная Рада Украины
"В эти минуты": в Раде раскрыли, что происходит в зоне СВО

Депутат Рады Сюмар: в эти минуты ВСУ теряют Курахово и Дзержинск

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинская армия уступает российским силам важные населенные пункты, заявила депутат Виктория Сюмар на заседании Верховной рады.
"В эти минуты теряем Курахово, теряем Торецк, и эти потери стали следствием того, что украинские войска после Авдеевки отвели в голое поле", — пожаловалась она.
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По словам политика, после череды провалов на фронте на Украине должны были быть выработаны конкретные предложения по вопросам фортификаций, но никаких шагов в этом направлении сделано не было.
В среду сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска выбили подразделения группировки ВСУ из большей части города Курахово в западной части ДНР. Ранее советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские военные находятся уже в центре Курахово в ДНР, до полного окружения города остаются считанные километры.
В воскресенье глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Торецке продолжаются интенсивные боевые действия.
Торецк — мощный укрепрайон с развитой железнодорожной сетью, где украинские боевики закрепились с 2014 года. Именно отсюда ведется регулярный обстрел Горловки — одного из крупнейших городов ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаКураховоТорецкВиктория СюмарВладимир РоговДенис ПушилинВерховная Рада Украины
 
 
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