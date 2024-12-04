https://ria.ru/20241204/ukraina-1987257755.html

В США раскрыли, на что пошел Зеленский из-за продвижения ВС России

В США раскрыли, на что пошел Зеленский из-за продвижения ВС России - РИА Новости, 04.12.2024

В США раскрыли, на что пошел Зеленский из-за продвижения ВС России

Владимир Зеленский согласился на уступки в конфликте из-за продвижения ВС России, пишет Responsible Statecraft. "Еще в октябре Зеленский продолжал настаивать на РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T10:17

2024-12-04T10:17

2024-12-04T11:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский согласился на уступки в конфликте из-за продвижения ВС России, пишет Responsible Statecraft. "Еще в октябре Зеленский продолжал настаивать на том, что Украина не уступит России ни одной из своих территорий. Но по мере того, как российские войска прорывают сильно укрепленную украинскую оборону в ходе своего все более стремительного марша на Запад, рушащиеся украинские рубежи, возможно, приводят к тому, что в Киеве зарождается новая реальность ", — говорится в публикации. В статье отмечается, что признание Киевом того, что он не выиграет этот конфликт в военном отношении и что ему нужно начать переговоры, можно только приветствовать. Хотя это все еще далеко от мирного урегулирования, это может быть признаком того, что киевский режим теперь готов обсуждать условия, которые могут положить конец конфликту, пишет RS. В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО. В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241204/tramp-1987236504.html

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