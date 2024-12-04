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В США раскрыли, на что пошел Зеленский из-за продвижения ВС России - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 04.12.2024 (обновлено: 11:34 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987257755.html
В США раскрыли, на что пошел Зеленский из-за продвижения ВС России
В США раскрыли, на что пошел Зеленский из-за продвижения ВС России - РИА Новости, 04.12.2024
В США раскрыли, на что пошел Зеленский из-за продвижения ВС России
Владимир Зеленский согласился на уступки в конфликте из-за продвижения ВС России, пишет Responsible Statecraft. "Еще в октябре Зеленский продолжал настаивать на РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T10:17
2024-12-04T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский согласился на уступки в конфликте из-за продвижения ВС России, пишет Responsible Statecraft. "Еще в октябре Зеленский продолжал настаивать на том, что Украина не уступит России ни одной из своих территорий. Но по мере того, как российские войска прорывают сильно укрепленную украинскую оборону в ходе своего все более стремительного марша на Запад, рушащиеся украинские рубежи, возможно, приводят к тому, что в Киеве зарождается новая реальность ", — говорится в публикации. В статье отмечается, что признание Киевом того, что он не выиграет этот конфликт в военном отношении и что ему нужно начать переговоры, можно только приветствовать. Хотя это все еще далеко от мирного урегулирования, это может быть признаком того, что киевский режим теперь готов обсуждать условия, которые могут положить конец конфликту, пишет RS. В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО. В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241204/tramp-1987236504.html
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в мире, украина, нато, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Россия, Владимир Зеленский
В США раскрыли, на что пошел Зеленский из-за продвижения ВС России

RS: Зеленский смягчил тон в вопросах уступки территорий из-за успехов ВС РФ

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский согласился на уступки в конфликте из-за продвижения ВС России, пишет Responsible Statecraft.

"Еще в октябре Зеленский продолжал настаивать на том, что Украина не уступит России ни одной из своих территорий. Но по мере того, как российские войска прорывают сильно укрепленную украинскую оборону в ходе своего все более стремительного марша на Запад, рушащиеся украинские рубежи, возможно, приводят к тому, что в Киеве зарождается новая реальность ", — говорится в публикации.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Вчера, 08:46
В статье отмечается, что признание Киевом того, что он не выиграет этот конфликт в военном отношении и что ему нужно начать переговоры, можно только приветствовать. Хотя это все еще далеко от мирного урегулирования, это может быть признаком того, что киевский режим теперь готов обсуждать условия, которые могут положить конец конфликту, пишет RS.

В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.

В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОРоссияВладимир Зеленский
 
 
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