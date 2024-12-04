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В Госдуме предупредили о коварном плане Запада по Украине
В Госдуме предупредили о коварном плане Запада по Украине - РИА Новости, 04.12.2024
В Госдуме предупредили о коварном плане Запада по Украине
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что западные страны, заявляя о необходимости переговоров, ведут... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:52
2024-12-04T09:52
2024-12-04T11:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что западные страны, заявляя о необходимости переговоров, ведут подковерную игру и под видом миротворческой миссии могут разместить на территории Украины свой военный контингент. "Коллективный Запад начал вести свою подковерную игру, заявляя все чаще о необходимости переговоров и прекращения военного конфликта на Украине. Но это все может быть лишь уловка и прикрытие, чтобы затем под видом миротворческой миссии ввести туда свой военный контингент, который там и останется на постоянной основе", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, таким образом, де-факто войска стран НАТО могут оказаться непосредственно у границ России, где под видом миротворцев на линии боевого разграничения будут вести мониторинг ситуации на линии фронта и режима прекращения огня. "Западу нужна передышка и пауза в военном конфликте на Украине, чтобы снова поднакопить силы, поэтому они будут пытаться максимально выжить выгоды для себя из неудачно складывающейся ситуации на линии фронта, где ВСУ терпят поражение", - сказал депутат.
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987197873.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Михаил Шеремет, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Госдуме предупредили о коварном плане Запада по Украине
Депутат Шеремет: Запад ведет подковерную игру под видом миротворцев на Украине