https://ria.ru/20241204/ukraina-1987254664.html

В Госдуме предупредили о коварном плане Запада по Украине

В Госдуме предупредили о коварном плане Запада по Украине - РИА Новости, 04.12.2024

В Госдуме предупредили о коварном плане Запада по Украине

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что западные страны, заявляя о необходимости переговоров, ведут... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T09:52

2024-12-04T09:52

2024-12-04T11:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет считает, что западные страны, заявляя о необходимости переговоров, ведут подковерную игру и под видом миротворческой миссии могут разместить на территории Украины свой военный контингент. "Коллективный Запад начал вести свою подковерную игру, заявляя все чаще о необходимости переговоров и прекращения военного конфликта на Украине. Но это все может быть лишь уловка и прикрытие, чтобы затем под видом миротворческой миссии ввести туда свой военный контингент, который там и останется на постоянной основе", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, таким образом, де-факто войска стран НАТО могут оказаться непосредственно у границ России, где под видом миротворцев на линии боевого разграничения будут вести мониторинг ситуации на линии фронта и режима прекращения огня. "Западу нужна передышка и пауза в военном конфликте на Украине, чтобы снова поднакопить силы, поэтому они будут пытаться максимально выжить выгоды для себя из неудачно складывающейся ситуации на линии фронта, где ВСУ терпят поражение", - сказал депутат.

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987197873.html

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в мире, россия, украина, михаил шеремет, нато, вооруженные силы украины