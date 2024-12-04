https://ria.ru/20241204/ufa-1987303705.html

В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и женщину

В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и женщину - РИА Новости, 04.12.2024

В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и женщину

Пьяный мужчина на иномарке сбил сотрудника ДПС и женщину, которые оформляли ДТП в Уфе, пострадавшая скончалась, инспектор проходит лечение в больнице, сообщила... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:11

2024-12-04T13:11

2024-12-04T13:11

происшествия

авто

уфа

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg

ПЕРМЬ, 4 дек - РИА Новости. Пьяный мужчина на иномарке сбил сотрудника ДПС и женщину, которые оформляли ДТП в Уфе, пострадавшая скончалась, инспектор проходит лечение в больнице, сообщила Госавтоинспекция Башкирии. По данным ведомства, во вторник вечером пьяный 37-летний водитель на KIA Rio на Сельско-Богородской улице выехал на "встречку", чтобы объехать место ДТП с двумя иномарками, и врезался в Nissan Terrano. Автомобиль отбросило на стоявших поблизости людей - инспектора ДПС, который регулировал дорожное движение, и женщину. Пострадавшие были доставлены в больницу. "Женщина, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения. Водитель задержан. По факту ДТП начато разбирательство", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что освидетельствование водителя KIA показало 0,906 мг/литр паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, что примерно соответствует выпитой бутылке водки. В местных пабликах в соцсетях указывается, что пьяным водителем оказался, предположительно, барабанщик местной кавер-группы Newman. В ГАИ Башкирии РИА Новости пояснили, что в протоколе фигурант имеет статус безработного. "Сейчас инспектор ДПС продолжает лечение в стационаре. На службе он характеризовался положительно", - уточнил собеседник.

https://ria.ru/20241204/moskva-1987234823.html

https://ria.ru/20241202/kostroma-1986922587.html

https://ria.ru/20241204/dtp-1987299915.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, уфа, гибдд мвд рф