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В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и женщину - РИА Новости, 04.12.2024
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13:11 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/ufa-1987303705.html
В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и женщину
В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и женщину - РИА Новости, 04.12.2024
В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и женщину
Пьяный мужчина на иномарке сбил сотрудника ДПС и женщину, которые оформляли ДТП в Уфе, пострадавшая скончалась, инспектор проходит лечение в больнице, сообщила... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:11
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ПЕРМЬ, 4 дек - РИА Новости. Пьяный мужчина на иномарке сбил сотрудника ДПС и женщину, которые оформляли ДТП в Уфе, пострадавшая скончалась, инспектор проходит лечение в больнице, сообщила Госавтоинспекция Башкирии. По данным ведомства, во вторник вечером пьяный 37-летний водитель на KIA Rio на Сельско-Богородской улице выехал на "встречку", чтобы объехать место ДТП с двумя иномарками, и врезался в Nissan Terrano. Автомобиль отбросило на стоявших поблизости людей - инспектора ДПС, который регулировал дорожное движение, и женщину. Пострадавшие были доставлены в больницу. "Женщина, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения. Водитель задержан. По факту ДТП начато разбирательство", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что освидетельствование водителя KIA показало 0,906 мг/литр паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, что примерно соответствует выпитой бутылке водки. В местных пабликах в соцсетях указывается, что пьяным водителем оказался, предположительно, барабанщик местной кавер-группы Newman. В ГАИ Башкирии РИА Новости пояснили, что в протоколе фигурант имеет статус безработного. "Сейчас инспектор ДПС продолжает лечение в стационаре. На службе он характеризовался положительно", - уточнил собеседник.
https://ria.ru/20241204/moskva-1987234823.html
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происшествия, авто, уфа, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Уфа, ГИБДД МВД РФ
В Уфе пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и женщину

В Уфе пьяный водитель покалечил сотрудника ДПС и задавил женщину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 4 дек - РИА Новости. Пьяный мужчина на иномарке сбил сотрудника ДПС и женщину, которые оформляли ДТП в Уфе, пострадавшая скончалась, инспектор проходит лечение в больнице, сообщила Госавтоинспекция Башкирии.
По данным ведомства, во вторник вечером пьяный 37-летний водитель на KIA Rio на Сельско-Богородской улице выехал на "встречку", чтобы объехать место ДТП с двумя иномарками, и врезался в Nissan Terrano. Автомобиль отбросило на стоявших поблизости людей - инспектора ДПС, который регулировал дорожное движение, и женщину. Пострадавшие были доставлены в больницу.
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"Женщина, не приходя в сознание, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении медицинского учреждения. Водитель задержан. По факту ДТП начато разбирательство", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что освидетельствование водителя KIA показало 0,906 мг/литр паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, что примерно соответствует выпитой бутылке водки.
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В местных пабликах в соцсетях указывается, что пьяным водителем оказался, предположительно, барабанщик местной кавер-группы Newman.
В ГАИ Башкирии РИА Новости пояснили, что в протоколе фигурант имеет статус безработного. "Сейчас инспектор ДПС продолжает лечение в стационаре. На службе он характеризовался положительно", - уточнил собеседник.
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