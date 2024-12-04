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Под Тверью провели мероприятия по декриминализации мест проживания цыган - РИА Новости, 04.12.2024
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17:18 04.12.2024 (обновлено: 17:19 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/tver-1987379355.html
Под Тверью провели мероприятия по декриминализации мест проживания цыган
Под Тверью провели мероприятия по декриминализации мест проживания цыган - РИА Новости, 04.12.2024
Под Тверью провели мероприятия по декриминализации мест проживания цыган
В двух районах Тверской области прошли оперативно-служебные мероприятия по декриминализации мест компактного проживания цыган, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:18
2024-12-04T17:19
происшествия
тверь
конаковский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РЯЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. В двух районах Тверской области прошли оперативно-служебные мероприятия по декриминализации мест компактного проживания цыган, сообщило УМВД по региону. "В Тверской области проходят оперативно-служебные мероприятия по декриминализации мест компактного проживания представителей цыганской народности", - говорится в сообщении. Уточняется, что поводом стало расследование уголовного дела о хищении денег и ювелирных изделий на общую сумму не менее 900 тысяч рублей из квартиры в Твери. При обысках изъяты деньги и иные предметы, которые могут иметь отношение к расследованию. Мероприятия прошли на территории Калининского и Конаковского районов. Провели их сотрудники УМВД при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии совместно с сотрудниками УФССП, представителями военного комиссариата и филиала "Россети Центр Тверьэнерго", отмечается в сообщении. Правоохранители также проверили документы и обоснованность их получения. Граждане "проверялись полицейскими на причастность к совершению других преступлений, а также на предмет соблюдения норм и правил российского общества, надлежащего воспитания детей", добавили в УМВД.
https://ria.ru/20241025/korkino-1980012632.html
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тверь
конаковский район
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происшествия, тверь, конаковский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Тверь, Конаковский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Под Тверью провели мероприятия по декриминализации мест проживания цыган

УМВД: в Тверской области декриминализировали места компактного проживания цыган

© Fotolia / Pavel ParmenovВид на город Тверь
Вид на город Тверь - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Fotolia / Pavel Parmenov
Вид на город Тверь. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. В двух районах Тверской области прошли оперативно-служебные мероприятия по декриминализации мест компактного проживания цыган, сообщило УМВД по региону.
"В Тверской области проходят оперативно-служебные мероприятия по декриминализации мест компактного проживания представителей цыганской народности", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что поводом стало расследование уголовного дела о хищении денег и ювелирных изделий на общую сумму не менее 900 тысяч рублей из квартиры в Твери. При обысках изъяты деньги и иные предметы, которые могут иметь отношение к расследованию.
Мероприятия прошли на территории Калининского и Конаковского районов. Провели их сотрудники УМВД при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии совместно с сотрудниками УФССП, представителями военного комиссариата и филиала "Россети Центр Тверьэнерго", отмечается в сообщении.
Правоохранители также проверили документы и обоснованность их получения. Граждане "проверялись полицейскими на причастность к совершению других преступлений, а также на предмет соблюдения норм и правил российского общества, надлежащего воспитания детей", добавили в УМВД.
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ПроисшествияТверьКонаковский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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