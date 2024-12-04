https://ria.ru/20241204/tver-1987379355.html

Под Тверью провели мероприятия по декриминализации мест проживания цыган

Под Тверью провели мероприятия по декриминализации мест проживания цыган - РИА Новости, 04.12.2024

Под Тверью провели мероприятия по декриминализации мест проживания цыган

В двух районах Тверской области прошли оперативно-служебные мероприятия по декриминализации мест компактного проживания цыган, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:18

2024-12-04T17:18

2024-12-04T17:19

происшествия

тверь

конаковский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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РЯЗАНЬ, 4 дек - РИА Новости. В двух районах Тверской области прошли оперативно-служебные мероприятия по декриминализации мест компактного проживания цыган, сообщило УМВД по региону. "В Тверской области проходят оперативно-служебные мероприятия по декриминализации мест компактного проживания представителей цыганской народности", - говорится в сообщении. Уточняется, что поводом стало расследование уголовного дела о хищении денег и ювелирных изделий на общую сумму не менее 900 тысяч рублей из квартиры в Твери. При обысках изъяты деньги и иные предметы, которые могут иметь отношение к расследованию. Мероприятия прошли на территории Калининского и Конаковского районов. Провели их сотрудники УМВД при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии совместно с сотрудниками УФССП, представителями военного комиссариата и филиала "Россети Центр Тверьэнерго", отмечается в сообщении. Правоохранители также проверили документы и обоснованность их получения. Граждане "проверялись полицейскими на причастность к совершению других преступлений, а также на предмет соблюдения норм и правил российского общества, надлежащего воспитания детей", добавили в УМВД.

https://ria.ru/20241025/korkino-1980012632.html

https://ria.ru/20241017/lenoblast-1978520198.html

тверь

конаковский район

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происшествия, тверь, конаковский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)