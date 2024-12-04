https://ria.ru/20241204/tsentr-1987286001.html

В Томске открылся Центр цифрового моделирования

В Томске открылся Центр цифрового моделирования - РИА Новости, 04.12.2024

В Томске открылся Центр цифрового моделирования

Центр цифрового моделирования "ТИМ-бюро" открылся в среду в Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ). Новое структурное... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:15

2024-12-04T12:15

2024-12-04T12:53

наука

наука

университетская наука

томская область

томск

россия

людмила огородова

виктор власов

томский государственный архитектурно-строительный университет (тгасу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987266972_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_f8423a088619088aaead884da80b88d4.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Центр цифрового моделирования "ТИМ-бюро" открылся в среду в Томском государственном архитектурно-строительном университете (ТГАСУ). Новое структурное подразделение будет развивать технологии информационного моделирования и искусственного интеллекта в образовательных и научных процессах, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.Ожидается, что работа "ТИМ-бюро", созданного в вузе совместно с промышленными партнерами, поможет ТГАСУ в ближайшие годы внедрять технологии информационного моделирования в образовательные программы и стать активным участником проектирования и интеграции решений "умного города". На базе центра уже в 2025 году откроются новые бакалаврские и магистерские программы по технологиям информационного моделирования.Создание нового центра в ТГАСУ показывает, что университет планирует оставаться лидером строительной отрасли по подготовке кадров, прокомментировала заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова."Чтобы университет был разработчиком технологий, нам нужны кадры высшей квалификации. Сегодня национальные проекты технологического лидерства подразумевают цифровизацию отрасли. Если заказчики увидят, что строительный университет обладает цифровыми компетенциями, они будут понимать, что мы готовим не просто выпускников, а инженеров-исследователей", — отметила она.Университет не первый год занимается обучением студентов в области технологий информационного моделирования, отметил на церемонии открытия ректор ТГАСУ Виктор Власов."Сегодня мы ставим себе амбициозные задачи по созданию новых продуктов и решению вопросов импортозамещения в команде с промышленными партнерами — крупными представителями отрасли. Наша главная задача — чтобы выпускник ТГАСУ имел определенные необходимые навыки и компетенции в области информационного моделирования", — рассказал он.Подготовка молодежи в новом центре осуществляется в тесном взаимодействии с промышленными партнерами. В "ТИМ-бюро" работают не только преподаватели, но практикующие специалисты. Вместе с партнерами планируется модернизировать существующие и разрабатывать новые образовательные программы. На базе вуза также откроют центр компетенций.Программные комплексы для нового центра предоставлены отечественными разработчиками программного обеспечения."Мы поддерживаем различные образовательные инициативы, направленные на развитие цифровых компетенций будущих специалистов. Центр — это пространство, которое позволяет организовать для молодых людей возможности для создания новых идей. Все они в будущем помогут развиваться строительной отрасли всей России и, прежде всего, Томской области. Мы всегда отрыты для обратной связи и настроены на плодотворную работу с ТГАСУ", — отметил директор департамента BIM ООО "АСКОН-Системы проектирования" (одного из разработчиков программного обеспечения) Алексей Дятлов.По замыслу организаторов, центр станет многофункциональной площадкой для профориентации, повышения квалификации и переподготовки преподавателей вуза, развития науки в междисциплинарных направлениях и управления цифровыми моделями зданий, а также для создания цифровых моделей зданий и сооружений, цифровых двойников. Работа будет проходить в формате группового проектного обучения, участия в ТИМ-чемпионатах и работы студенческого конструкторского бюро."Основная задача, стоящая перед нами – трансформация образовательного и научного процесса. Необходимо начать самим создавать программные продукты, готовить кадры высшей квалификации внутри центра. Инфраструктура "ТИМ-бюро" полностью обеспечивает процесс решения поставленных перед нами задач. Центр оснащен технологиями VR, 3D-сканерами, способными оцифровывать объекты от 20 сантиметров до 10 метров и погружать их в цифровые модели, 3D-принтерами и другими техническими устройствами", — перечислила проректор по цифровой трансформации ТГАСУ Ирина Вилкина.На площадке центра из представителей различных факультетов вуза будет формироваться междисциплинарная команда по решению широкого ряда проектных задач. Стоит отметить, что работа центра началась еще до его официального открытия. В ноябре команда студентов в онлайн-формате приняла участие во Всероссийском ТИМ-чемпионате.Центр цифрового моделирования "ТИМ-бюро" создан в рамках реализации проекта "Приоритет-2030".

томская область

томск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, томская область, томск, россия, людмила огородова, виктор власов, томский государственный архитектурно-строительный университет (тгасу), общество