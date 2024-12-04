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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.12.2024
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07:54 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/trevoga-1987231973.html
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.12.2024
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T07:54
2024-12-04T07:54
тульская область
безопасность
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. Опасность была объявлена в регионе в 04.41 мск, ее отменили в 06.56 мск. "Внимание! На территории Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20241118/bpla-1984306380.html
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тульская область, безопасность
Тульская область, Безопасность
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Министерство региональной безопасности: в Тульской области отменили тревогу

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале.
Опасность была объявлена в регионе в 04.41 мск, ее отменили в 06.56 мск.
"Внимание! На территории Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.
Успенский собор на территории Тульского кремля - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
18 ноября, 02:30
 
Тульская областьБезопасность
 
 
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