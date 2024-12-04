https://ria.ru/20241204/trevoga-1987231973.html

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.12.2024

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T07:54

2024-12-04T07:54

2024-12-04T07:54

тульская область

безопасность

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. Опасность была объявлена в регионе в 04.41 мск, ее отменили в 06.56 мск. "Внимание! На территории Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20241118/bpla-1984306380.html

тульская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тульская область, безопасность