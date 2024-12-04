https://ria.ru/20241204/trevoga-1987223139.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.12.2024

В Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T05:09

2024-12-04T05:09

2024-12-04T05:09

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, сигнал тревоги в Киевской области прозвучал в 04.27 мск. Ранее тревога была объявлена в Житомирской и Черниговской областях Украины, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

https://ria.ru/20241130/pushilin-1986636365.html

киевская область

украина

черниговская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киевская область, украина, черниговская область