В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области прозвучал сигнал воздушной тревоги
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
По данным ресурса, сигнал тревоги в Киевской области прозвучал в 04.27 мск.
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Ранее тревога была объявлена в Житомирской и Черниговской областях Украины, она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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