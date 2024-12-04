https://ria.ru/20241204/trevoga-1987214760.html

На Кубани объявили опасность атаки беспилотников

На Кубани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.12.2024

На Кубани объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:46

2024-12-04T01:46

2024-12-04T01:46

специальная военная операция на украине

крымский район

краснодарский край

безопасность

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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в Telegram-канале. "Получен сигнал беспилотная опасность на территории Крымского района… Запрещено выходить на улицу: оставайтесь дома – отойдите от окон, укройтесь за вторую от окон стену, в помещении без окон со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая). Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке", - написал Лесь. Власти просят не выкладывать фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, а также специальных и оперативных служб в соцсети.

https://ria.ru/20241202/pvo-1986790191.html

крымский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

крымский район, краснодарский край, безопасность