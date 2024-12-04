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На Кубани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.12.2024
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01:46 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/trevoga-1987214760.html
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 04.12.2024
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:46
2024-12-04T01:46
специальная военная операция на украине
крымский район
краснодарский край
безопасность
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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в Telegram-канале. "Получен сигнал беспилотная опасность на территории Крымского района… Запрещено выходить на улицу: оставайтесь дома – отойдите от окон, укройтесь за вторую от окон стену, в помещении без окон со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая). Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке", - написал Лесь. Власти просят не выкладывать фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, а также специальных и оперативных служб в соцсети.
https://ria.ru/20241202/pvo-1986790191.html
крымский район
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крымский район, краснодарский край, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Крымский район, Краснодарский край, Безопасность
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников

В Крымском районе Кубани объявили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КРАСНОДАР, 4 дек - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Крымского района Краснодарского края, сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в Telegram-канале.
"Получен сигнал беспилотная опасность на территории Крымского района… Запрещено выходить на улицу: оставайтесь дома – отойдите от окон, укройтесь за вторую от окон стену, в помещении без окон со сплошными стенами (ванная, туалет, коридор, кладовая). Не пользуйтесь лифтом, держитесь подальше от окон и дверей, не останавливайтесь на лестничной клетке", - написал Лесь.
Власти просят не выкладывать фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, а также специальных и оперативных служб в соцсети.
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Специальная военная операция на УкраинеКрымский районКраснодарский крайБезопасность
 
 
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