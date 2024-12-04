В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
По данным ресурса, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в период с 23.05 мск вторника по 0.06 мск среды.
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Ранее тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской, Киевской и Черниговской областях, она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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