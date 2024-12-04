https://ria.ru/20241204/trevoga-1987208718.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.12.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T00:28

2024-12-04T00:28

2024-12-04T00:34

в мире

украина

одесская область

херсонская область

вооруженные силы украины

воздушная тревога

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины, а также в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в период с 23.05 мск вторника по 0.06 мск среды. Ранее тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской, Киевской и Черниговской областях, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

украина

одесская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, украина, одесская область, херсонская область , вооруженные силы украины, воздушная тревога