Рейтинг@Mail.ru
Торговые трения с КНР не исчезнут при Трампе, заявил посол ЕС в Пекине - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/tramp-1987405140.html
Торговые трения с КНР не исчезнут при Трампе, заявил посол ЕС в Пекине
Торговые трения с КНР не исчезнут при Трампе, заявил посол ЕС в Пекине - РИА Новости, 04.12.2024
Торговые трения с КНР не исчезнут при Трампе, заявил посол ЕС в Пекине
Торговые трения и конкуренция Китая с ЕС сохранятся и после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, заявил посол Евросоюза в Пекине Хорхе Толедо. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:40
2024-12-04T19:40
китай
пекин
брюссель
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
всемирная торговая организация (вто)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/99/1552509942_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_0b45426356d4b8e6b3c09e6fcf919e05.jpg
ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости. Торговые трения и конкуренция Китая с ЕС сохранятся и после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, заявил посол Евросоюза в Пекине Хорхе Толедо. Толедо в ходе выступления на форуме в Пекине, организованном аналитическим Центром Китая и глобализации, указал, что не ожидает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом заставит Европейский союз изменить свое отношение к Китаю как к партнеру по диалогу, экономическому конкуренту, системному сопернику. "Я думаю, что это справедливое описание, и я не считаю, что оно изменится естественным образом", - заявил Толедо, слова которого приводит издание South China Morning Post. По его словам, ЕС явно считает, что его конкуренция с Китаем не является честной, что и привело к торговым мерам против КНР. Как указывает издание, ранее были предположения, что Трамп может подтолкнуть ЕС к сближению с Китаем, введя пошлины против Евросоюза или заставив Брюссель занять более жесткую позицию в отношении Пекина. "Что бы ни происходило в Белом доме или из Белого дома, это не означает, что наши нечестные торговые и инвестиционные отношения естественным образом изменятся", - указал дипломат. По словам Толедо, торговые и инвестиционные связи изменятся и "выйдут на более равные условия", если будет "прогресс со стороны Китая". "Изменения, подобные тем, что произошли в Белом доме, приносят вызовы и возможности. Давайте вместе справляться с вызовами посредством диалога и использовать возможности, но осознавать, что проблемы, лежащие в основе наших отношений, могут быть решены только нами на двусторонней основе", — сказал он. Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября ЕС окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением. В начале октября министерство коммерции КНР, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что ЕК намерена оспаривать его в ВТО.
https://ria.ru/20240928/kitay-1975198826.html
https://ria.ru/20241125/kitay-1985244707.html
https://ria.ru/20241202/kitay-1986940386.html
китай
пекин
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/99/1552509942_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_33a80cfb6e687e013d983bc8f1b4a255.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, пекин, брюссель, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), в мире, экономика
Китай, Пекин, Брюссель, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире, Экономика
Торговые трения с КНР не исчезнут при Трампе, заявил посол ЕС в Пекине

Посол ЕС Толедо: торговые трения Европы с Китаем сохранятся и при Трампе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственные флаги КНР
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости. Торговые трения и конкуренция Китая с ЕС сохранятся и после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, заявил посол Евросоюза в Пекине Хорхе Толедо.
Толедо в ходе выступления на форуме в Пекине, организованном аналитическим Центром Китая и глобализации, указал, что не ожидает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом заставит Европейский союз изменить свое отношение к Китаю как к партнеру по диалогу, экономическому конкуренту, системному сопернику.
Покупатели в торговом центре в Пекине, КНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Китай выступил против давления США в области торговли и технологии
28 сентября, 03:29
"Я думаю, что это справедливое описание, и я не считаю, что оно изменится естественным образом", - заявил Толедо, слова которого приводит издание South China Morning Post.
По его словам, ЕС явно считает, что его конкуренция с Китаем не является честной, что и привело к торговым мерам против КНР.
Как указывает издание, ранее были предположения, что Трамп может подтолкнуть ЕС к сближению с Китаем, введя пошлины против Евросоюза или заставив Брюссель занять более жесткую позицию в отношении Пекина.
"Что бы ни происходило в Белом доме или из Белого дома, это не означает, что наши нечестные торговые и инвестиционные отношения естественным образом изменятся", - указал дипломат.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
"Будет еще жестче": Пекин приготовился к атаке Вашингтона
25 ноября, 08:00
По словам Толедо, торговые и инвестиционные связи изменятся и "выйдут на более равные условия", если будет "прогресс со стороны Китая".
"Изменения, подобные тем, что произошли в Белом доме, приносят вызовы и возможности. Давайте вместе справляться с вызовами посредством диалога и использовать возможности, но осознавать, что проблемы, лежащие в основе наших отношений, могут быть решены только нами на двусторонней основе", — сказал он.
Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября ЕС окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением.
В начале октября министерство коммерции КНР, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что ЕК намерена оспаривать его в ВТО.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Китае обвинили США в злоупотреблении мерами экспортного контроля
2 декабря, 18:32
 
КитайПекинБрюссельДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)В миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала