https://ria.ru/20241204/tramp-1987405140.html

Торговые трения с КНР не исчезнут при Трампе, заявил посол ЕС в Пекине

Торговые трения с КНР не исчезнут при Трампе, заявил посол ЕС в Пекине - РИА Новости, 04.12.2024

Торговые трения с КНР не исчезнут при Трампе, заявил посол ЕС в Пекине

Торговые трения и конкуренция Китая с ЕС сохранятся и после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, заявил посол Евросоюза в Пекине Хорхе Толедо. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T19:40

2024-12-04T19:40

2024-12-04T19:40

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ПЕКИН, 4 дек – РИА Новости. Торговые трения и конкуренция Китая с ЕС сохранятся и после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, заявил посол Евросоюза в Пекине Хорхе Толедо. Толедо в ходе выступления на форуме в Пекине, организованном аналитическим Центром Китая и глобализации, указал, что не ожидает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом заставит Европейский союз изменить свое отношение к Китаю как к партнеру по диалогу, экономическому конкуренту, системному сопернику. "Я думаю, что это справедливое описание, и я не считаю, что оно изменится естественным образом", - заявил Толедо, слова которого приводит издание South China Morning Post. По его словам, ЕС явно считает, что его конкуренция с Китаем не является честной, что и привело к торговым мерам против КНР. Как указывает издание, ранее были предположения, что Трамп может подтолкнуть ЕС к сближению с Китаем, введя пошлины против Евросоюза или заставив Брюссель занять более жесткую позицию в отношении Пекина. "Что бы ни происходило в Белом доме или из Белого дома, это не означает, что наши нечестные торговые и инвестиционные отношения естественным образом изменятся", - указал дипломат. По словам Толедо, торговые и инвестиционные связи изменятся и "выйдут на более равные условия", если будет "прогресс со стороны Китая". "Изменения, подобные тем, что произошли в Белом доме, приносят вызовы и возможности. Давайте вместе справляться с вызовами посредством диалога и использовать возможности, но осознавать, что проблемы, лежащие в основе наших отношений, могут быть решены только нами на двусторонней основе", — сказал он. Между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября ЕС окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. В министерстве коммерции КНР заявили, что не согласны с этим решением. В начале октября министерство коммерции КНР, со своей стороны, заявило, что Китай с 11 октября вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало 5 января в ответ на обращения китайских компаний. Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, комментируя РИА Новости это решение Пекина, заявил, что ЕК намерена оспаривать его в ВТО.

https://ria.ru/20240928/kitay-1975198826.html

https://ria.ru/20241125/kitay-1985244707.html

https://ria.ru/20241202/kitay-1986940386.html

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китай, пекин, брюссель, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), в мире, экономика