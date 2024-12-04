https://ria.ru/20241204/tramp-1987321298.html

Эксперт прокомментировал угрозы Трампа странам БРИКС

Эксперт прокомментировал угрозы Трампа странам БРИКС - РИА Новости, 04.12.2024

Эксперт прокомментировал угрозы Трампа странам БРИКС

Угрозы победившего на выборах президента США Дональда Трампа странам БРИКС о введении санкций - не что иное, как попытка вернуть Вашингтону былую мировую... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:06

2024-12-04T14:06

2024-12-04T14:06

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вашингтон (штат)

дональд трамп

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барак обама

брикс

агентство по международному развитию сша

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БАКУ, 4 дек – РИА Новости. Угрозы победившего на выборах президента США Дональда Трампа странам БРИКС о введении санкций - не что иное, как попытка вернуть Вашингтону былую мировую гегемонию, заявил РИА Новости эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Трамп отчасти прав в своих заявлениях о том, что при Джозефе Байдене в Белом доме, а ранее там же при Бараке Обаме – то есть, при нахождении рычагов власти у Демократической партии – США утратили свою мировую гегемонию. Все больше членов мирового сообщества жестко пресекают привычное для США вмешательство во внутренние дела других государств, указывают на дверь американским псевдодемократическим организациям вроде USAID и NDI, отказываются принимать у себя сотрудников вашингтонской администрации, лишают привилегий американский бизнес, выводят капиталы из американских гособлигаций, во внешнеторговой деятельности переходят от доллара к национальным валютам и так далее. Иными словами, от былой сверхдержавы остались лишь воспоминания, да и то не самые лучшие. Однако Дональд Трамп полон решимости реставрировать ее", - сказал он. По словам собеседника агентств, при этом, с одной стороны, Трамп ратует за свободные экономические отношения, с другой – открыто заявляет о репрессиях в отношении тех, кто "отбился от рук" пресловутого дяди Сэма. "Действительно, США очень привлекательны для многих стран как огромный и высокодоходный рынок, да и пребывание там – знак высокого качества твоих товаров и услуг, эффективно работающая реклама. Не стоит забывать и том, что властям США в той или иной степени по-прежнему подконтрольна львиная доля экономических процессов на большей части планеты. Поэтому в серьезности слов Дональда о введении заградительных пошлин в отношении стран БРИКС, как и о других "наказаниях", сомневаться не приходится. Особенно, памятуя о его действиях при первом президентстве. Это с одной стороны. С другой стороны, все вышесказанное в отношении США после 24 февраля 2022 года стремительно теряет актуальность. Сегодня реальность кардинально иная, чем была в период первого президентства Трампа, а откатить всё назад не получится даже у него", - подчеркнул Арьков. Эксперт напомнил, что сегодня уже не в G7, а именно в БРИКС три из пяти крупнейших экономик мира, на территории государств объединения уже проживает большая часть населения планеты, в нем уже девять стран и полтора десятка партнеров, число которых в последние годы увеличивается. "А участие в проходившем в российской Казани саммите глав государств БРИКС генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша говорит само за себя. Что касается введения общей валюты БРИКС, то пока это во многом прогнозно, так как предстоит решить немало вопросов перед тем, как выйти на осуществление задуманного. И к тому времени самого Трампа вполне уже может не быть в Белом доме. К тому же никто в БРИКС, даже Россия, не говорили о необходимости полного отказа от доллара – он был и остается одним из инструментов в экспортно-импортных операциях. Это хорошо отработанные механизмы. И почему не использовать всё и далее? Не только в сделках со странами т.н. коллективного Запада – наравне с рублем, юанем или рупией, но и другими партнерами, если в каждом конкретном случае это будет выгодно обеим сторонам. Другой вопрос, что доллар не должен быть инструментом политического давления со стороны США. Ведь та же Россия переход на рубли во внешнеторговых операциях начала во многом из-за того, что нам блокировали совершать их посредством доллара. В том числе совершенно дичайшим образом сначала блокировав все счета в иностранных банках, а затем и откровенно ограбив их", - отметил он.

https://ria.ru/20241203/poshliny-1987092289.html

https://ria.ru/20241203/tramp-1987107122.html

https://ria.ru/20241203/briks-1987194629.html

сша

россия

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