https://ria.ru/20241204/tramp-1987236504.html

"НАТО предупреждает". Сигнал Рютте об Украине вызвал недоумение на Западе

"НАТО предупреждает". Сигнал Рютте об Украине вызвал недоумение на Западе - РИА Новости, 04.12.2024

"НАТО предупреждает". Сигнал Рютте об Украине вызвал недоумение на Западе

Журналист Боуз в соцсети X задал вопрос после предупреждения генсека НАТО Марка Рютте в адрес избранного президента США Дональда Трампа из-за Украины."НАТО... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T08:46

2024-12-04T08:46

2024-12-04T17:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Журналист Боуз в соцсети X задал вопрос после предупреждения генсека НАТО Марка Рютте в адрес избранного президента США Дональда Трампа из-за Украины."НАТО "предупреждает" Трампа. Чем это обернется для "оборонительного альянса"?" — написал он.Газета Financial Times писала, что Рютте предупредил Трампа о серьезной угрозе из-за неудачной для Запада сделки по Украине. По словам Рютте, возможная сделка по урегулированию украинского конфликта может привести к еще большему сближению России, Китая, Северной Кореи и Ирана, что, в свою очередь, может представлять серьезную опасность для Соединенных Штатов.В ноябре Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог.В июне агентство Reuters передавало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.

https://ria.ru/20241204/berbok-1987237784.html

https://ria.ru/20241204/ukraina-1987257755.html

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в мире, украина, дональд трамп, нато, марк рютте, россия, сша