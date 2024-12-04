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"НАТО предупреждает". Сигнал Рютте об Украине вызвал недоумение на Западе - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 04.12.2024 (обновлено: 17:01 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/tramp-1987236504.html
"НАТО предупреждает". Сигнал Рютте об Украине вызвал недоумение на Западе
"НАТО предупреждает". Сигнал Рютте об Украине вызвал недоумение на Западе - РИА Новости, 04.12.2024
"НАТО предупреждает". Сигнал Рютте об Украине вызвал недоумение на Западе
Журналист Боуз в соцсети X задал вопрос после предупреждения генсека НАТО Марка Рютте в адрес избранного президента США Дональда Трампа из-за Украины."НАТО... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T08:46
2024-12-04T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
нато
марк рютте
россия
сша
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Журналист Боуз в соцсети X задал вопрос после предупреждения генсека НАТО Марка Рютте в адрес избранного президента США Дональда Трампа из-за Украины."НАТО "предупреждает" Трампа. Чем это обернется для "оборонительного альянса"?" — написал он.Газета Financial Times писала, что Рютте предупредил Трампа о серьезной угрозе из-за неудачной для Запада сделки по Украине. По словам Рютте, возможная сделка по урегулированию украинского конфликта может привести к еще большему сближению России, Китая, Северной Кореи и Ирана, что, в свою очередь, может представлять серьезную опасность для Соединенных Штатов.В ноябре Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог.В июне агентство Reuters передавало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.
https://ria.ru/20241204/berbok-1987237784.html
https://ria.ru/20241204/ukraina-1987257755.html
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в мире, украина, дональд трамп, нато, марк рютте, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, НАТО, Марк Рютте, Россия, США
"НАТО предупреждает". Сигнал Рютте об Украине вызвал недоумение на Западе

Журналист Боуз удивился предупреждению от Рютте Трампу по Украине

© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Журналист Боуз в соцсети X задал вопрос после предупреждения генсека НАТО Марка Рютте в адрес избранного президента США Дональда Трампа из-за Украины.

"НАТО "предупреждает" Трампа. Чем это обернется для "оборонительного альянса"?" — написал он.
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Газета Financial Times писала, что Рютте предупредил Трампа о серьезной угрозе из-за неудачной для Запада сделки по Украине. По словам Рютте, возможная сделка по урегулированию украинского конфликта может привести к еще большему сближению России, Китая, Северной Кореи и Ирана, что, в свою очередь, может представлять серьезную опасность для Соединенных Штатов.

В ноябре Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог.
В июне агентство Reuters передавало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампНАТОМарк РюттеРоссияСША
 
 
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