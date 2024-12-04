"НАТО предупреждает". Сигнал Рютте об Украине вызвал недоумение на Западе
Журналист Боуз удивился предупреждению от Рютте Трампу по Украине
© AP Photo / Vincent ThianМарк Рютте
© AP Photo / Vincent Thian
Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Журналист Боуз в соцсети X задал вопрос после предупреждения генсека НАТО Марка Рютте в адрес избранного президента США Дональда Трампа из-за Украины.
"НАТО "предупреждает" Трампа. Чем это обернется для "оборонительного альянса"?" — написал он.
"НАТО "предупреждает" Трампа. Чем это обернется для "оборонительного альянса"?" — написал он.
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Газета Financial Times писала, что Рютте предупредил Трампа о серьезной угрозе из-за неудачной для Запада сделки по Украине. По словам Рютте, возможная сделка по урегулированию украинского конфликта может привести к еще большему сближению России, Китая, Северной Кореи и Ирана, что, в свою очередь, может представлять серьезную опасность для Соединенных Штатов.
В ноябре Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог.
В ноябре Дональд Трамп подтвердил, что должность специального представителя по конфликту на Украине займет Кит Келлог.
В июне агентство Reuters передавало, что бывшие руководители штабов Совета национальной безопасности Кит Келлог и Фред Фляйц на случай переизбрания Трампа представили план по подталкиванию Украины к мирным переговорам с Россией, в случае отказа от которых военная поддержка со стороны США иссякнет. Келлог и Фляйц, которые были советниками Трампа в 2017-2021 годах, рассказали агентству, что прекращение огня будет основываться на преобладающих линиях фронта. Они также сообщили, что Трамп отреагировал на представленный план положительно, но не утверждали, что он согласится с ним полностью.