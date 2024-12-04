https://ria.ru/20241204/tramp-1987228781.html

Трамп рассматривает кандидатуру Десантиса на пост главы Пентагона

Трамп рассматривает кандидатуру Десантиса на пост главы Пентагона - РИА Новости, 04.12.2024

Трамп рассматривает кандидатуру Десантиса на пост главы Пентагона

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп рассматривает возможность выдвинуть кандидатуру губернатора штата Флорида Рона Десантиса в качестве возможной РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T06:41

2024-12-04T06:41

2024-12-04T11:19

в мире

флорида

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

рон десантис

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898288265_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_061d843c6ebfff8da733190dc0798458.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп рассматривает возможность выдвинуть кандидатуру губернатора штата Флорида Рона Десантиса в качестве возможной замены Питу Хегсету, ранее выдвинутому на пост главы Пентагона, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Трамп ранее предложил отдать должность министра обороны телеведущему и бывшему военному Питу Хегсету. Как сообщало издание Politico, это решение вызвало шок в Вашингтоне. По словам неназванного лоббиста в сфере оборонной промышленности, в отрасли надеялись, что новым главой Пентагона станет человек с действительно обширным опытом в обороне. "Дональд Трамп рассматривает губернатора Флориды Рона Десантиса в качестве возможной замены Питу Хегсету, которого он выбрал на пост главы Пентагона", - говорится в публикации со ссылкой на осведомленные источники. При этом источники газеты отмечают, что Трамп может также выбрать не Десантиса, а кого-то еще. Как отмечается, следующие 48 часов будут иметь решающее значение. Телеканал CNN утверждает, что некоторые республиканцы рассматривают возможность выдвижения сенатора Джони Эрнст, которая представляет штат Айова в конгрессе США, на пост главы Пентагона. Другие союзники Трампа, по данным источников телеканала, предлагают в качестве министра обороны США сенатора Билла Хагерти.Ранее газета Washington Post, ссылаясь на документы в ее распоряжении, сообщила, что в 2017 году на тот момент коллега Хегсета обвинила его в изнасиловании после распития алкогольных напитков в баре. Адвокаты Хегсета заявили, что их клиент невиновен и, контакт произошел по обоюдному согласию. Газета утверждает, что в 2020 году Хегсет заплатил бывшей коллеге компенсацию за молчание, чтобы не поднимать скандал и не потерять работу на телеканале Fox News. По словам источников Wall Street Journal, союзники Трампа все чаще полагают, что Хегсет может не выдержать дальнейшего расследования.

https://ria.ru/20241204/ssha-1987215057.html

https://ria.ru/20241113/vashington-1983459171.html

флорида

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, флорида, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, рон десантис, министерство обороны сша