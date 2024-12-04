https://ria.ru/20241204/tramp-1987228781.html
Трамп рассматривает кандидатуру Десантиса на пост главы Пентагона
Трамп рассматривает кандидатуру Десантиса на пост главы Пентагона - РИА Новости, 04.12.2024
Трамп рассматривает кандидатуру Десантиса на пост главы Пентагона
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп рассматривает возможность выдвинуть кандидатуру губернатора штата Флорида Рона Десантиса в качестве возможной РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T06:41
2024-12-04T06:41
2024-12-04T11:19
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флорида
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп рассматривает возможность выдвинуть кандидатуру губернатора штата Флорида Рона Десантиса в качестве возможной замены Питу Хегсету, ранее выдвинутому на пост главы Пентагона, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Трамп ранее предложил отдать должность министра обороны телеведущему и бывшему военному Питу Хегсету. Как сообщало издание Politico, это решение вызвало шок в Вашингтоне. По словам неназванного лоббиста в сфере оборонной промышленности, в отрасли надеялись, что новым главой Пентагона станет человек с действительно обширным опытом в обороне. "Дональд Трамп рассматривает губернатора Флориды Рона Десантиса в качестве возможной замены Питу Хегсету, которого он выбрал на пост главы Пентагона", - говорится в публикации со ссылкой на осведомленные источники. При этом источники газеты отмечают, что Трамп может также выбрать не Десантиса, а кого-то еще. Как отмечается, следующие 48 часов будут иметь решающее значение. Телеканал CNN утверждает, что некоторые республиканцы рассматривают возможность выдвижения сенатора Джони Эрнст, которая представляет штат Айова в конгрессе США, на пост главы Пентагона. Другие союзники Трампа, по данным источников телеканала, предлагают в качестве министра обороны США сенатора Билла Хагерти.Ранее газета Washington Post, ссылаясь на документы в ее распоряжении, сообщила, что в 2017 году на тот момент коллега Хегсета обвинила его в изнасиловании после распития алкогольных напитков в баре. Адвокаты Хегсета заявили, что их клиент невиновен и, контакт произошел по обоюдному согласию. Газета утверждает, что в 2020 году Хегсет заплатил бывшей коллеге компенсацию за молчание, чтобы не поднимать скандал и не потерять работу на телеканале Fox News. По словам источников Wall Street Journal, союзники Трампа все чаще полагают, что Хегсет может не выдержать дальнейшего расследования.
https://ria.ru/20241204/ssha-1987215057.html
https://ria.ru/20241113/vashington-1983459171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, рон десантис, министерство обороны сша
В мире, Флорида, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Рон Десантис, Министерство обороны США
Трамп рассматривает кандидатуру Десантиса на пост главы Пентагона
WSJ: Трамп может выдвинуть губернатора Флориды Десантиса на пост главы Пентагона
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп рассматривает возможность выдвинуть кандидатуру губернатора штата Флорида Рона Десантиса в качестве возможной замены Питу Хегсету, ранее выдвинутому на пост главы Пентагона, утверждает газета Wall Street Journal
со ссылкой на источники.
Трамп
ранее предложил отдать должность министра обороны телеведущему и бывшему военному Питу Хегсету. Как сообщало издание Politico
, это решение вызвало шок в Вашингтоне
. По словам неназванного лоббиста в сфере оборонной промышленности, в отрасли надеялись, что новым главой Пентагона
станет человек с действительно обширным опытом в обороне.
"Дональд Трамп рассматривает губернатора Флориды Рона Десантиса
в качестве возможной замены Питу Хегсету, которого он выбрал на пост главы Пентагона", - говорится в публикации со ссылкой на осведомленные источники.
При этом источники газеты отмечают, что Трамп может также выбрать не Десантиса, а кого-то еще. Как отмечается, следующие 48 часов будут иметь решающее значение.
Телеканал CNN утверждает, что некоторые республиканцы рассматривают возможность выдвижения сенатора Джони Эрнст, которая представляет штат Айова в конгрессе США, на пост главы Пентагона. Другие союзники Трампа, по данным источников телеканала, предлагают в качестве министра обороны США сенатора Билла Хагерти.
Ранее газета Washington Post, ссылаясь на документы в ее распоряжении, сообщила, что в 2017 году на тот момент коллега Хегсета обвинила его в изнасиловании после распития алкогольных напитков в баре. Адвокаты Хегсета заявили, что их клиент невиновен и, контакт произошел по обоюдному согласию. Газета утверждает, что в 2020 году Хегсет заплатил бывшей коллеге компенсацию за молчание, чтобы не поднимать скандал и не потерять работу на телеканале Fox News.
По словам источников Wall Street Journal, союзники Трампа все чаще полагают, что Хегсет может не выдержать дальнейшего расследования.