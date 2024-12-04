https://ria.ru/20241204/torgovlya-1987379804.html

Путин назвал главную проблему в торговых отношениях России и Китая

Путин назвал главную проблему в торговых отношениях России и Китая - РИА Новости, 04.12.2024

Путин назвал главную проблему в торговых отношениях России и Китая

Проблема взаимных расчетов остается главной в развитии торговых отношений РФ и КНР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:19

2024-12-04T17:19

2024-12-04T17:25

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

китай

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Проблема взаимных расчетов остается главной в развитии торговых отношений РФ и КНР, заявил президент России Владимир Путин."Главная проблема, которая сегодня у нас существует, это проблема расчетов, здесь секретов никаких нет. Связано это понятно с чем, но у нас почти 90% товарооборота обслуживается в национальных валютах, в юанях и в рублях", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20241201/kitaj-1986695283.html

россия

китай

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россия, китай, владимир путин, в мире