https://ria.ru/20241204/torgovlya-1987379804.html
Путин назвал главную проблему в торговых отношениях России и Китая
Путин назвал главную проблему в торговых отношениях России и Китая - РИА Новости, 04.12.2024
Путин назвал главную проблему в торговых отношениях России и Китая
Проблема взаимных расчетов остается главной в развитии торговых отношений РФ и КНР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:19
2024-12-04T17:19
2024-12-04T17:25
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Проблема взаимных расчетов остается главной в развитии торговых отношений РФ и КНР, заявил президент России Владимир Путин."Главная проблема, которая сегодня у нас существует, это проблема расчетов, здесь секретов никаких нет. Связано это понятно с чем, но у нас почти 90% товарооборота обслуживается в национальных валютах, в юанях и в рублях", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
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россия, китай, владимир путин, в мире
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Китай, Владимир Путин, В мире
Путин назвал главную проблему в торговых отношениях России и Китая
Путин назвал взаимные расчеты главной проблемой в торговых отношений РФ и Китая