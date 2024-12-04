https://ria.ru/20241204/torgovlya-1987276249.html

Оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 13%

Оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 13% - РИА Новости, 04.12.2024

Оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 13%

Рост оборота розничной торговли в Ростовской области за десять месяцев текущего года составил 13%, сообщает правительство региона. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T11:57

2024-12-04T11:57

2024-12-04T11:57

ростовская область

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Рост оборота розничной торговли в Ростовской области за десять месяцев текущего года составил 13%, сообщает правительство региона. "В донском регионе за 10 месяцев оборот розничной торговли вырос более чем на 13% к аналогичному периоду прошлого года и превысил 1,473 триллиона рублей", - говорится в сообщении. По данным департамента потребительского рынка Ростовской области, высокие темпы роста - почти 14% - сформированы торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, которые занимают более 94% общего объема товарооборота. Объем розничных продаж на рынках и ярмарках увеличился незначительно и занял в структуре формирования оборота 5,9%. "Продажи непродовольственных товаров показывают больший рост - на 14,2% больше, чем годом ранее. Продовольственных товаров, включая напитки, и табачные изделия продано больше на 11,7%", - приводятся в сообщении слова директора департамента потребительского рынка региона Алексея Панкратова. Он уточнил, что в структуре оборота розничной торговли на долю непродовольственных товаров приходилось 51,3%, на долю продовольственных - 48,7%. В сферах торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения формируется свыше 19% валового регионального продукта, зарегистрировано около половины субъектов малого и среднего предпринимательства (80 тысяч), работает четверть занятого в экономике населения - порядка 560 тысяч человек.

https://ria.ru/20241114/restorany-1983676686.html

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ростовская область

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ростовская область