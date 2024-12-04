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Темрезов пригласил жителей посетить выставку трофейной техники в Черкесске - РИА Новости, 04.12.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
11:05 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/temrezov-1987266429.html
Темрезов пригласил жителей посетить выставку трофейной техники в Черкесске
Темрезов пригласил жителей посетить выставку трофейной техники в Черкесске - РИА Новости, 04.12.2024
Темрезов пригласил жителей посетить выставку трофейной техники в Черкесске
В Карачаево-Черкесии с 5 декабря стартует всероссийская передвижная выставка трофейной техники из зоны специальной военной операции "Сила V правде – гордость и... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:05
2024-12-04T11:05
карачаево-черкесская республика
черкесск
рашид темрезов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 5 декабря стартует всероссийская передвижная выставка трофейной техники из зоны специальной военной операции "Сила V правде – гордость и победа", сообщил глава региона Рашид Темрезов. "Жители и гости Черкесска смогут своими глазами увидеть то, с чем наши бойцы вынуждены сталкиваться на передовой каждый день, и познакомиться с современной историей непобедимой российской армии. Выставка трофейной техники ВСУ и стран НАТО, захваченной в ходе СВО, будет представлять экспозицию из боевых машин, в том числе, трофейных разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Экскурсии для гостей будут проводить участники СВО, которые расскажут об обстоятельствах уничтожения и захвата натовской техники в зоне боевых действий", - написал Темрезов в своем телеграм-канале. Также для жителей и гостей столицы Карачаево-Черкесии будет представлена выставка-инсталляция "Великие Победы России". Кроме того, в программе мероприятия патриотический концерт, интеллектуальные викторины, настольные игры, различные мастер-классы, классные встречи и аквагрим для детей и молодежи. "Выставка подбитой вражеской техники – это живая история, которая пишется здесь и сейчас сотнями тысяч патриотов со всей страны, в том числе нашими земляками, родными, друзьями. Прикоснитесь к этой истории, чтобы проникнуться чувством гордости за нашу великую страну и российских военнослужащих и с еще большей силой поддерживать наших бойцов в зоне специальной военной операции", – отметил Темрезов. Всероссийская выставка трофейной техники установлена на главной площади города Черкесска и будет работать с 5 декабря по 7 декабря с 10 до 18 часов, а 8 декабря - до 17 часов.
https://ria.ru/20241120/temrezov-1984783325.html
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черкесск, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Рашид Темрезов
Темрезов пригласил жителей посетить выставку трофейной техники в Черкесске

Выставка трофейной техники "Сила V правде – гордость и победа" пройдет в КЧР

© Фото : Рашид Темрезов/ВКонтактеГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : Рашид Темрезов/ВКонтакте
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 5 декабря стартует всероссийская передвижная выставка трофейной техники из зоны специальной военной операции "Сила V правде – гордость и победа", сообщил глава региона Рашид Темрезов.
"Жители и гости Черкесска смогут своими глазами увидеть то, с чем наши бойцы вынуждены сталкиваться на передовой каждый день, и познакомиться с современной историей непобедимой российской армии. Выставка трофейной техники ВСУ и стран НАТО, захваченной в ходе СВО, будет представлять экспозицию из боевых машин, в том числе, трофейных разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Экскурсии для гостей будут проводить участники СВО, которые расскажут об обстоятельствах уничтожения и захвата натовской техники в зоне боевых действий", - написал Темрезов в своем телеграм-канале.
Также для жителей и гостей столицы Карачаево-Черкесии будет представлена выставка-инсталляция "Великие Победы России". Кроме того, в программе мероприятия патриотический концерт, интеллектуальные викторины, настольные игры, различные мастер-классы, классные встречи и аквагрим для детей и молодежи.
"Выставка подбитой вражеской техники – это живая история, которая пишется здесь и сейчас сотнями тысяч патриотов со всей страны, в том числе нашими земляками, родными, друзьями. Прикоснитесь к этой истории, чтобы проникнуться чувством гордости за нашу великую страну и российских военнослужащих и с еще большей силой поддерживать наших бойцов в зоне специальной военной операции", – отметил Темрезов.
Всероссийская выставка трофейной техники установлена на главной площади города Черкесска и будет работать с 5 декабря по 7 декабря с 10 до 18 часов, а 8 декабря - до 17 часов.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
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20 ноября, 11:52
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскРашид Темрезов
 
 
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