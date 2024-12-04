https://ria.ru/20241204/teatr-1987294729.html

Ставка за билеты на "Щелкунчика" в Большом театре достигла 200 тысяч рублей

Ставка за билеты на "Щелкунчика" в Большом театре достигла 200 тысяч рублей - РИА Новости, 04.12.2024

Ставка за билеты на "Щелкунчика" в Большом театре достигла 200 тысяч рублей

Максимальная ставка за парные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 20 декабря в 12.00, составила 200 тысяч рублей на... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:51

2024-12-04T12:51

2024-12-04T12:51

культура

большой театр

общество

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Максимальная ставка за парные билеты на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре, который состоится 20 декабря в 12.00, составила 200 тысяч рублей на аукционе в среду, свидетельствуют данные торгов. Большой театр в среду в 10.00 мск начал продажу билетов на балет "Щелкунчик" 20 декабря. Торги завершились в 12.24 мск. Лучшее предложение на парные билеты в партер составило 200 тысяч рублей при начальной цене в 100 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны на билеты в третьем ряду партера - 16 и 17 места. Ставки на те же места в первом ряду партера доходили до 165 тысяч рублей. Наибольшая ставка за комплект из четырех билетов составила 250 тысяч рублей при начальной цене 200 тысяч рублей - это билеты в партер, на третий ряд. Самый дорогой единичный билет на "Щелкунчика" в первый ряд партера ушел на торгах за 65 тысяч рублей. Ранее на сайте театра были опубликованы составы исполнителей на шесть спектаклей из декабрьского блока. Так, 20 декабря в 12.00 на сцену выйдут Ева Сергеенкова и Дмитрий Смилевски, дирижером выступит Павел Клиничев. Большой театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.

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https://ria.ru/20241201/produkty-1986693189.html

https://ria.ru/20241203/spivakov-1986994255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

большой театр, общество