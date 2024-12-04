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Сторонники грузинской оппозиции перекрыли проспект около здания парламента
Сторонники грузинской оппозиции перекрыли проспект около здания парламента - РИА Новости, 04.12.2024
Сторонники грузинской оппозиции перекрыли проспект около здания парламента
Около тысячи сторонников грузинской оппозиции собралось у здания парламента в Тбилиси, они перекрыли проспект Руставели, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:55
2024-12-04T19:55
2024-12-04T20:36
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ТБИЛИСИ, 4 дек — РИА Новости. Около тысячи сторонников грузинской оппозиции собралось у здания парламента в Тбилиси, они перекрыли проспект Руставели, сообщил корреспондент РИА Новости.Это одна из центральных магистралей столицы. Митингующие скандируют лозунги и взрывают шумовые гранаты.Полиция оцепила переулки около здания парламента.Очередная серия акций протеста началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.Митингующие каждый день собираются у здания парламента и забрасывают его камнями, бутылками, в том числе с горючей смесью, петардами. В ночь на 1 декабря они устроили пожар. Силовики в ответ применяют спецтехнику, в частности водометы, а также периодически — слезоточивый газ.В республике 26 октября прошли парламентские выборы, на них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они отказались признать итоги голосования и призвали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя по конституции должна быть беспартийной, также призывала к манифестациям.
https://ria.ru/20241204/gruziya-1987406515.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Сторонники грузинской оппозиции перекрыли проспект около здания парламента
Несколько сотен протестующих перекрыли проспект Руставели в Тбилиси