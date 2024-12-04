https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987224734.html

Митинг оппозиции в Тбилиси завершился шествием

Митинг оппозиции в Тбилиси завершился шествием - РИА Новости, 04.12.2024

Митинг оппозиции в Тбилиси завершился шествием

Участники акции протеста, продолжавшейся в Тбилиси со вторника, завершили митинг шествием по улицам города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T05:33

2024-12-04T05:33

2024-12-04T10:47

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ТБИЛИСИ, 4 дек — РИА Новости. Участники акции протеста, продолжавшейся в Тбилиси со вторника, завершили митинг шествием по улицам города, передает корреспондент РИА Новости. Колонна сторонников оппозиции, насчитывавшая около 100 человек, утром в среду прошла по улицам Тбилиси, удаляясь от центра города. По мере продвижения отдельные участники митинга и небольшие группы покидали шествие. Новый митинг оппозиции начался вечером во вторник у парламента Грузии, откуда был оттеснен далее по проспекту Руставели. Ночью митингующие атаковали заслон полиции при помощи пиротехники, а утром силовики вытеснили толпу с проспекта. Далее митингующие дошли до мэрии Тбилиси и на некоторое время заблокировали движение перед ней. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.

https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987220869.html

https://ria.ru/20241203/miting-1987205794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024