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Митинг оппозиции в Тбилиси завершился шествием - РИА Новости, 04.12.2024
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05:33 04.12.2024 (обновлено: 10:47 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987224734.html
Митинг оппозиции в Тбилиси завершился шествием
Митинг оппозиции в Тбилиси завершился шествием - РИА Новости, 04.12.2024
Митинг оппозиции в Тбилиси завершился шествием
Участники акции протеста, продолжавшейся в Тбилиси со вторника, завершили митинг шествием по улицам города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:33
2024-12-04T10:47
в мире
тбилиси
грузия
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 4 дек — РИА Новости. Участники акции протеста, продолжавшейся в Тбилиси со вторника, завершили митинг шествием по улицам города, передает корреспондент РИА Новости. Колонна сторонников оппозиции, насчитывавшая около 100 человек, утром в среду прошла по улицам Тбилиси, удаляясь от центра города. По мере продвижения отдельные участники митинга и небольшие группы покидали шествие. Новый митинг оппозиции начался вечером во вторник у парламента Грузии, откуда был оттеснен далее по проспекту Руставели. Ночью митингующие атаковали заслон полиции при помощи пиротехники, а утром силовики вытеснили толпу с проспекта. Далее митингующие дошли до мэрии Тбилиси и на некоторое время заблокировали движение перед ней. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.
https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987220869.html
https://ria.ru/20241203/miting-1987205794.html
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в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
Митинг оппозиции в Тбилиси завершился шествием

Акция протеста оппозиции в Тбилиси завершилась шествием по улицам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 4 дек — РИА Новости. Участники акции протеста, продолжавшейся в Тбилиси со вторника, завершили митинг шествием по улицам города, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна сторонников оппозиции, насчитывавшая около 100 человек, утром в среду прошла по улицам Тбилиси, удаляясь от центра города. По мере продвижения отдельные участники митинга и небольшие группы покидали шествие.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Толпа митингующих заблокировала дорогу перед мэрией Тбилиси
Вчера, 04:26
Новый митинг оппозиции начался вечером во вторник у парламента Грузии, откуда был оттеснен далее по проспекту Руставели. Ночью митингующие атаковали заслон полиции при помощи пиротехники, а утром силовики вытеснили толпу с проспекта. Далее митингующие дошли до мэрии Тбилиси и на некоторое время заблокировали движение перед ней.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Демонстранты в Тбилиси обстреливают спецназ пиротехникой
3 декабря, 23:25
 
В миреТбилисиГрузияИраклий КобахидзеПротесты в Грузии — 2024
 
 
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