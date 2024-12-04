https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987220869.html

Толпа митингующих заблокировала дорогу перед мэрией Тбилиси

Толпа митингующих заблокировала дорогу перед мэрией Тбилиси - РИА Новости, 04.12.2024

Толпа митингующих заблокировала дорогу перед мэрией Тбилиси

Толпа митингующих дошла до мэрии Тбилиси и заблокировала дорогу перед ней, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T04:26

2024-12-04T04:26

2024-12-04T04:54

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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. Толпа митингующих дошла до мэрии Тбилиси и заблокировала дорогу перед ней, передает корреспондент РИА Новости. Подъезжающие к толпе водители вынуждены разворачиваться и ехать в обратном направлении. За происходящим из здания мэрии наблюдает охрана, на некотором отдалении стоят автомобили полиции. Новый митинг оппозиции начался вечером во вторник у парламента Грузии, откуда был оттеснен далее по проспекту Руставели. Ночью митингующие атаковали заслон полиции при помощи пиротехники, а утром силовики вытеснили толпу с проспекта. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987217096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, протесты