https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987220869.html
Толпа митингующих заблокировала дорогу перед мэрией Тбилиси
Толпа митингующих заблокировала дорогу перед мэрией Тбилиси - РИА Новости, 04.12.2024
Толпа митингующих заблокировала дорогу перед мэрией Тбилиси
Толпа митингующих дошла до мэрии Тбилиси и заблокировала дорогу перед ней, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T04:26
2024-12-04T04:26
2024-12-04T04:54
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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. Толпа митингующих дошла до мэрии Тбилиси и заблокировала дорогу перед ней, передает корреспондент РИА Новости. Подъезжающие к толпе водители вынуждены разворачиваться и ехать в обратном направлении. За происходящим из здания мэрии наблюдает охрана, на некотором отдалении стоят автомобили полиции. Новый митинг оппозиции начался вечером во вторник у парламента Грузии, откуда был оттеснен далее по проспекту Руставели. Ночью митингующие атаковали заслон полиции при помощи пиротехники, а утром силовики вытеснили толпу с проспекта. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987217096.html
https://ria.ru/20241203/miting-1987205794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, протесты
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Протесты
Толпа митингующих заблокировала дорогу перед мэрией Тбилиси
Толпа митингующих дошла до мэрии Тбилиси и заблокировала дорогу перед ней