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Толпа митингующих заблокировала дорогу перед мэрией Тбилиси - РИА Новости, 04.12.2024
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04:26 04.12.2024 (обновлено: 04:54 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987220869.html
Толпа митингующих заблокировала дорогу перед мэрией Тбилиси
Толпа митингующих заблокировала дорогу перед мэрией Тбилиси - РИА Новости, 04.12.2024
Толпа митингующих заблокировала дорогу перед мэрией Тбилиси
Толпа митингующих дошла до мэрии Тбилиси и заблокировала дорогу перед ней, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T04:26
2024-12-04T04:54
в мире
грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. Толпа митингующих дошла до мэрии Тбилиси и заблокировала дорогу перед ней, передает корреспондент РИА Новости. Подъезжающие к толпе водители вынуждены разворачиваться и ехать в обратном направлении. За происходящим из здания мэрии наблюдает охрана, на некотором отдалении стоят автомобили полиции. Новый митинг оппозиции начался вечером во вторник у парламента Грузии, откуда был оттеснен далее по проспекту Руставели. Ночью митингующие атаковали заслон полиции при помощи пиротехники, а утром силовики вытеснили толпу с проспекта. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987217096.html
https://ria.ru/20241203/miting-1987205794.html
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, протесты
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Протесты
Толпа митингующих заблокировала дорогу перед мэрией Тбилиси

Толпа митингующих дошла до мэрии Тбилиси и заблокировала дорогу перед ней

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. Толпа митингующих дошла до мэрии Тбилиси и заблокировала дорогу перед ней, передает корреспондент РИА Новости.
Подъезжающие к толпе водители вынуждены разворачиваться и ехать в обратном направлении. За происходящим из здания мэрии наблюдает охрана, на некотором отдалении стоят автомобили полиции.
Продолжение акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси
Вчера, 02:52
Новый митинг оппозиции начался вечером во вторник у парламента Грузии, откуда был оттеснен далее по проспекту Руставели. Ночью митингующие атаковали заслон полиции при помощи пиротехники, а утром силовики вытеснили толпу с проспекта.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Демонстранты в Тбилиси обстреливают спецназ пиротехникой
3 декабря, 23:25
 
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