https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987217096.html

Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси

Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси - РИА Новости, 04.12.2024

Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси

Грузинский спецназ с применением спецсредств вытеснил участников антиправительственного митинга с проспекта Руставели, часть которого они занимали со вторника... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T02:52

2024-12-04T02:52

2024-12-04T02:58

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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ с применением спецсредств вытеснил участников антиправительственного митинга с проспекта Руставели, часть которого они занимали со вторника после своего оттеснения от парламента страны, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие с проспекта сместились в сторону станции метро "Руставели".Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241203/miting-1987205794.html

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Дарья Буймова

в мире, тбилиси, протесты в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, грузия