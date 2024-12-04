https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987217096.html
Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси
Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси - РИА Новости, 04.12.2024
Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси
Грузинский спецназ с применением спецсредств вытеснил участников антиправительственного митинга с проспекта Руставели, часть которого они занимали со вторника... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T02:52
2024-12-04T02:52
2024-12-04T02:58
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протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ с применением спецсредств вытеснил участников антиправительственного митинга с проспекта Руставели, часть которого они занимали со вторника после своего оттеснения от парламента страны, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие с проспекта сместились в сторону станции метро "Руставели".Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241203/miting-1987205794.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, протесты в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, грузия
В мире, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024, Ираклий Кобахидзе, Грузия
Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси
Протестующие в Тбилиси сместились в сторону станции метро "Руставели"