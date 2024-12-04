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Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси - РИА Новости, 04.12.2024
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02:52 04.12.2024 (обновлено: 02:58 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/tbilisi-1987217096.html
Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси
Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси - РИА Новости, 04.12.2024
Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси
Грузинский спецназ с применением спецсредств вытеснил участников антиправительственного митинга с проспекта Руставели, часть которого они занимали со вторника... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T02:52
2024-12-04T02:58
в мире
тбилиси
протесты в грузии — 2024
ираклий кобахидзе
грузия
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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ с применением спецсредств вытеснил участников антиправительственного митинга с проспекта Руставели, часть которого они занимали со вторника после своего оттеснения от парламента страны, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие с проспекта сместились в сторону станции метро "Руставели".Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241203/miting-1987205794.html
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в мире, тбилиси, протесты в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, грузия
В мире, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024, Ираклий Кобахидзе, Грузия
Спецназ вытеснил протестующих с проспекта Руставели в Тбилиси

Протестующие в Тбилиси сместились в сторону станции метро "Руставели"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПродолжение акции протеста оппозиции в Тбилиси
Продолжение акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Продолжение акции протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 4 дек - РИА Новости. Грузинский спецназ с применением спецсредств вытеснил участников антиправительственного митинга с проспекта Руставели, часть которого они занимали со вторника после своего оттеснения от парламента страны, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие с проспекта сместились в сторону станции метро "Руставели".
Участники акции протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Демонстранты в Тбилиси обстреливают спецназ пиротехникой
3 декабря, 23:25
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Участники акций используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Протестующие в Тбилиси приводят на митинги детей, несмотря на призыв МВД
3 декабря, 22:08
 
В миреТбилисиПротесты в Грузии — 2024Ираклий КобахидзеГрузия
 
 
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