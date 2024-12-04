https://ria.ru/20241204/taliby-1987336250.html

Экс-президент Афганистана призвал талибов отменить новый запрет для девушек

Экс-президент Афганистана призвал талибов отменить новый запрет для девушек - РИА Новости, 04.12.2024

Экс-президент Афганистана призвал талибов отменить новый запрет для девушек

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай призвал правительство талибов* немедленно отменить введенный запрет на учебу девушек в медицинских вузах и техникумах. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:57

2024-12-04T14:57

2024-12-04T14:57

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хамид карзай

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай призвал правительство талибов* немедленно отменить введенный запрет на учебу девушек в медицинских вузах и техникумах. "Новый запрет вызывает глубокое сожаление, особенно в то время, когда женщины и матери по всей стране сталкиваются с серьезными проблемами в области здравоохранения... Единственным путем (страны) к самообеспечению и ключевым фактором роста и развития в нашей стране во всех аспектах является образование", - приводит новостной портал Tоlo news выдержку из заявления Карзая. Он призвал власти страны "немедленно отменить решение, запрещающее девочкам получать медицинское образование, и как можно скорее вновь открыть для них двери школ и университетов, чтобы предотвратить потерю молодых талантов, которые являются бесценным и главным достоянием нации". Карзай также заявил, что "Афганистан преодолеет свою зависимость от иностранной помощи и преодолеет внутренние проблемы только тогда, когда у него будут специализированные и образованные кадры". "Это может произойти только в том случае, если возможности для получения образования будут доступны всей молодежи, как девочкам, так и мальчикам", - подчеркнул бывший глава государства. Ранее Евросоюз расценил решение лидера Исламского эмирата Афганистан (самоназвание политического режима талибов*) запретить учебу девушек в медицинских учебных заведениях как "вопиющее нарушение основных прав человека". Минздрав Афганистана до настоящего времени пока никак не комментировало этот запрет.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20241204/afgan-1987316092.html

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в мире, афганистан, хамид карзай, оон