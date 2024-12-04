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В Таиланде монах погиб при падении только что достроенной статуи Будды - РИА Новости, 04.12.2024
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19:58 04.12.2024 (обновлено: 20:09 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/tailand-1987409826.html
В Таиланде монах погиб при падении только что достроенной статуи Будды
В Таиланде монах погиб при падении только что достроенной статуи Будды - РИА Новости, 04.12.2024
В Таиланде монах погиб при падении только что достроенной статуи Будды
Буддийский монах погиб в Таиланде под обломками 12-метровой только что достроенной бетонной статуи Будды, которая обрушилась из-за неполного затвердения бетона, РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T19:58
2024-12-04T20:09
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БАНГКОК, 4 дек - РИА Новости. Буддийский монах погиб в Таиланде под обломками 12-метровой только что достроенной бетонной статуи Будды, которая обрушилась из-за неполного затвердения бетона, сообщает Седьмой национальный телеканал Таиланда. Трагедия произошла в понедельник в одном из буддийских храмов, расположенных на таиландском берегу реки Меконг в провинции Амнатчарен, граничащей с Лаосом на северо-востоке страны. Девятиметровый бетонный Будда, установленный сутками ранее на трехметровый постамент в виде чаши лотоса, внезапно обрушился на находившихся у его подножия монахов. При падении статуи один монах погиб, еще пятеро получили травмы, один монах и монастырская собака успели выбежать из зоны поражения и остались невредимыми, сообщает телеканал. Несмотря на слова нескольких местных жителей об обрушении статуи как вероятной мести за беспокойство со стороны разозлившихся духов на людей, живших на месте монастыря несколько сотен лет назад, местные власти и полиция пока разрабатывают версию падения статуи из-за того, что с нее раньше времени сняли опалубку и часть лесов, и не до конца затвердевший цемент дал трещину, из-за которой обвалилась статуя, говорится в сообщении. Цемент заливали в форму 30 ноября и 1 декабря, а опалубку и часть строительных лесов сняли с готовой статуи всего через сутки после заливки бетона, сообщает телеканал.
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в мире, жилье, таиланд, лаос
В мире, Жилье, Таиланд, Лаос
В Таиланде монах погиб при падении только что достроенной статуи Будды

В Таиланде монах погиб под обломками 12-метровой бетонной статуи Будды

© СоцсетиCтатуя Будды обрушилась в одном из буддийских храмов Таиланда. Кадр видео
Cтатуя Будды обрушилась в одном из буддийских храмов Таиланда. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Соцсети
Cтатуя Будды обрушилась в одном из буддийских храмов Таиланда. Кадр видео
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БАНГКОК, 4 дек - РИА Новости. Буддийский монах погиб в Таиланде под обломками 12-метровой только что достроенной бетонной статуи Будды, которая обрушилась из-за неполного затвердения бетона, сообщает Седьмой национальный телеканал Таиланда.
Трагедия произошла в понедельник в одном из буддийских храмов, расположенных на таиландском берегу реки Меконг в провинции Амнатчарен, граничащей с Лаосом на северо-востоке страны.
Девятиметровый бетонный Будда, установленный сутками ранее на трехметровый постамент в виде чаши лотоса, внезапно обрушился на находившихся у его подножия монахов. При падении статуи один монах погиб, еще пятеро получили травмы, один монах и монастырская собака успели выбежать из зоны поражения и остались невредимыми, сообщает телеканал.
Несмотря на слова нескольких местных жителей об обрушении статуи как вероятной мести за беспокойство со стороны разозлившихся духов на людей, живших на месте монастыря несколько сотен лет назад, местные власти и полиция пока разрабатывают версию падения статуи из-за того, что с нее раньше времени сняли опалубку и часть лесов, и не до конца затвердевший цемент дал трещину, из-за которой обвалилась статуя, говорится в сообщении.
Цемент заливали в форму 30 ноября и 1 декабря, а опалубку и часть строительных лесов сняли с готовой статуи всего через сутки после заливки бетона, сообщает телеканал.
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