https://ria.ru/20241204/t-bank-1987296003.html

В России появился новый бесплатный сервис для защиты близких от мошенников

В России появился новый бесплатный сервис для защиты близких от мошенников - РИА Новости, 04.12.2024

В России появился новый бесплатный сервис для защиты близких от мошенников

Бесплатный сервис "Защита близких" поможет дополнительно защитить от мошенников клиентов Т-Банка, сообщили в компании. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:55

2024-12-04T12:55

2024-12-04T12:55

технологии

россия

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бесплатный сервис "Защита близких" поможет дополнительно защитить от мошенников клиентов Т-Банка, сообщили в компании. С его помощью клиент Т-Банка может стать доверенным лицом другого клиента банка и проверять операции, которые жертвы могут совершить под влиянием злоумышленников: переводы на незнакомые реквизиты, взятия кредита, досрочное закрытие вкладов. В компании утверждают, что сервис позволит ежегодно предотвращать потери более 1,5 миллиардов рублей. Данный сервис сможет защитить клиентов от целого набора способов хищения денег — переводы на незнакомые реквизиты, взятия кредита, досрочное закрытие вкладов. При этом сервис отправляет на дополнительную проверку доверенным лицам только операции, подпадающие под определенные рисковые условия. Это делает сервис комфортным для обеих сторон. В компании также рассказали, как работает сервис. Доверенное лицо получает информацию только об определенных операциях: о переводах на реквизиты, на которые подзащитный никогда ранее или в течение последних 30 дней не совершал переводы, а также о кредите на любую сумму или досрочном закрытии вкладов. Остальные операции не видны доверенному лицу и не приходят ему на дополнительную проверку. Это позволяет лишний раз не беспокоить обе стороны операциями, которые не несут рисков и составляют более 98% операций в банке. Под дополнительное подтверждение не подпадают какие-либо другие операции клиента. В случае подозрительного перевода банк предупредит доверенное лицо с помощью СМС или пуш-уведомления. Операцию нужно подтвердить в течение 24 часов, или она будет отклонена. Кроме того, лимит на переводы устанавливается доверенным лицом во время отправки приглашения, минимальная сумма — 10 тысяч рублей. Все подозрительные переводы на сумму сверх лимита будут отправляться на подтверждение. Чтобы предотвратить умышленное отключение сервиса под воздействием мошенников, после отправки заявки на отключение будет действовать период "охлаждения". Доверенное лицо некоторое время продолжит получать заявки на подтверждение переводов, а также ему поступит уведомление об отключении сервиса близким человеком. "Россиянам сложно противостоять мошеннику в одиночку — и во многом именно в этом секрет успеха мошенников. В своих сценариях злоумышленники целенаправленно ограждают жертв от общения с близкими, чтобы те не смогли их вовремя остановить. Наш новый сервис позволит подставить близкому плечо в самый нужный момент. При этом нам было важно настроить защиту таким образом, чтобы не беспокоить обе стороны излишними проверками и сфокусироваться на отслеживании только по-настоящему мошеннических операций", - сообщил вице-президент, руководитель экосистемной безопасности Т-Банка Алексей Бакланов.

https://ria.ru/20241127/t-bank-1986023006.html

https://ria.ru/20241108/t-bank-1982726524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, т-банк (ао «тинькофф банк»)