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Тактическое снаряжение доставят бойцам СВО из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 04.12.2024
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Надежные люди
 
17:28 04.12.2024 (обновлено: 17:58 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/svo-1987381800.html
Тактическое снаряжение доставят бойцам СВО из Нижнего Новгорода
Тактическое снаряжение доставят бойцам СВО из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 04.12.2024
Тактическое снаряжение доставят бойцам СВО из Нижнего Новгорода
Более ста комплектов зимнего обмундирования для бойцов доставят в зону специальной военной операции от депутатов и сотрудников аппарата законодательного... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:28
2024-12-04T17:58
надежные люди
нижегородская область
сво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Более ста комплектов зимнего обмундирования для бойцов доставят в зону специальной военной операции от депутатов и сотрудников аппарата законодательного собрания Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента. Новая партия гуманитарной помощи отправится в зону СВО на этой неделе. В составе груза амуниция и тактическое снаряжение. "Обмундирование, которое доставят бойцам СВО, сделано по уникальной технологии. Новая форма обеспечивает влагостойкость и сохраняет тепло в морозы, кроме того, ткань очень прочная. Такое обмундирование не стесняет движений и позволяет комфортно чувствовать себя даже при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, везём тактическое снаряжение, которое отправим нашим бойцам в подшефные части на донецком направлении", - сообщил депутат законодательного собрания Нижегородской области, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров. Ранее депутаты так же передали бойцам СВО партию гуманитарной помощи, в состав которой вошло зимнее обмундирование, одноразовые газовые баллоны, комплектующие для беспилотников.
https://ria.ru/20241204/svo-1987379538.html
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нижегородская область, сво
Надежные люди, Нижегородская область, СВО
Тактическое снаряжение доставят бойцам СВО из Нижнего Новгорода

Из Нижнего Новгорода в зону СВО доставят обмундирование и тактическое снаряжение

© Фото : пресс-служба законодательного собрания Нижегородской областиЗимнее обмундирование и тактическое снаряжение доставят бойцам СВО из Нижнего Новгорода
Зимнее обмундирование и тактическое снаряжение доставят бойцам СВО из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : пресс-служба законодательного собрания Нижегородской области
Зимнее обмундирование и тактическое снаряжение доставят бойцам СВО из Нижнего Новгорода
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Более ста комплектов зимнего обмундирования для бойцов доставят в зону специальной военной операции от депутатов и сотрудников аппарата законодательного собрания Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Новая партия гуманитарной помощи отправится в зону СВО на этой неделе. В составе груза амуниция и тактическое снаряжение.
"Обмундирование, которое доставят бойцам СВО, сделано по уникальной технологии. Новая форма обеспечивает влагостойкость и сохраняет тепло в морозы, кроме того, ткань очень прочная. Такое обмундирование не стесняет движений и позволяет комфортно чувствовать себя даже при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, везём тактическое снаряжение, которое отправим нашим бойцам в подшефные части на донецком направлении", - сообщил депутат законодательного собрания Нижегородской области, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров.
Ранее депутаты так же передали бойцам СВО партию гуманитарной помощи, в состав которой вошло зимнее обмундирование, одноразовые газовые баллоны, комплектующие для беспилотников.
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Надежные людиНижегородская областьСВО
 
 
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