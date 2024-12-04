https://ria.ru/20241204/svo-1987381800.html

Тактическое снаряжение доставят бойцам СВО из Нижнего Новгорода

Тактическое снаряжение доставят бойцам СВО из Нижнего Новгорода - РИА Новости, 04.12.2024

Тактическое снаряжение доставят бойцам СВО из Нижнего Новгорода

Более ста комплектов зимнего обмундирования для бойцов доставят в зону специальной военной операции от депутатов и сотрудников аппарата законодательного... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:28

2024-12-04T17:28

2024-12-04T17:58

надежные люди

нижегородская область

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987390317_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_31720813d5ea0e3f1a1c7b0bcdcfd9c2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Более ста комплектов зимнего обмундирования для бойцов доставят в зону специальной военной операции от депутатов и сотрудников аппарата законодательного собрания Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального парламента. Новая партия гуманитарной помощи отправится в зону СВО на этой неделе. В составе груза амуниция и тактическое снаряжение. "Обмундирование, которое доставят бойцам СВО, сделано по уникальной технологии. Новая форма обеспечивает влагостойкость и сохраняет тепло в морозы, кроме того, ткань очень прочная. Такое обмундирование не стесняет движений и позволяет комфортно чувствовать себя даже при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, везём тактическое снаряжение, которое отправим нашим бойцам в подшефные части на донецком направлении", - сообщил депутат законодательного собрания Нижегородской области, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров. Ранее депутаты так же передали бойцам СВО партию гуманитарной помощи, в состав которой вошло зимнее обмундирование, одноразовые газовые баллоны, комплектующие для беспилотников.

https://ria.ru/20241204/svo-1987379538.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, сво