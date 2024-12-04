https://ria.ru/20241204/svo-1987379538.html
Дизельные обогреватели отправили из Сочи бойцам СВО
Дизельные обогреватели отправили из Сочи бойцам СВО - РИА Новости, 04.12.2024
Дизельные обогреватели отправили из Сочи бойцам СВО
Дизельные обогреватели с низким уровнем шума отправлены из Сочи в зону специальной военной операции, их будут использовать на линии боевого соприкосновения и в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:19
2024-12-04T17:19
2024-12-04T17:57
надежные люди
вадим снегирев
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СОЧИ, 4 дек – РИА Новости. Дизельные обогреватели с низким уровнем шума отправлены из Сочи в зону специальной военной операции, их будут использовать на линии боевого соприкосновения и в пункте приема раненых, сообщили в пресс-службе администрации города. Груз собирали после заявки в координационный совет, поступившей от мобилизованного сочинца. Отмечается, что дизельные обогреватели с низким уровнем шума подготовили для доставки, пока мобилизованный находился в отпуске дома. "Гуманитарную помощь доставят на кураховское направление. Тепловые устройства помогут обогревать бойцов на линии боевого соприкосновения и в пункте приема раненых", - приводятся в сообщении горадминистрации слова заместителя главы Сочи Галины Москалевой. По словам заместителя мэра Сочи Вадима Снегирева, в городе также работают с адресными заявками, в том числе касающимися финансовой помощи, она оказывается членам семей мобилизованных и добровольцам из средств фонда "Скорей Добрей". На текущий момент сумма общих выплат составляет 90 миллионов рублей. "Оказание помощи нашим сочинским военнослужащим в зоне проведения спецоперации – одна из важнейших задач на сегодняшний день. В координационный совет также обращаются семьи защитников, проходящих службу по контракту в зоне проведения спецоперации… Кроме того, пока наши защитники на передовой, координационный совет оказывает необходимую поддержку их родным. Сегодня закрепили кураторов за новыми семьями бойцов СВО, подписавших контракт с министерством обороны. Они будут поддерживать связь с родственниками военнослужащих и помогать в решении различных вопросов", - написал Снегирев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20241204/svo-1987375472.html
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вадим снегирев, сочи, сво
Надежные люди, Вадим Снегирев, Сочи, СВО
Дизельные обогреватели отправили из Сочи бойцам СВО
Из Сочи в зону СВО будут отправлены дизельные обогреватели с низким уровнем шума
СОЧИ, 4 дек – РИА Новости. Дизельные обогреватели с низким уровнем шума отправлены из Сочи в зону специальной военной операции, их будут использовать на линии боевого соприкосновения и в пункте приема раненых, сообщили в пресс-службе администрации города.
Груз собирали после заявки в координационный совет, поступившей от мобилизованного сочинца. Отмечается, что дизельные обогреватели с низким уровнем шума подготовили для доставки, пока мобилизованный находился в отпуске дома.
"Гуманитарную помощь доставят на кураховское направление. Тепловые устройства помогут обогревать бойцов на линии боевого соприкосновения и в пункте приема раненых", - приводятся в сообщении горадминистрации слова заместителя главы Сочи
Галины Москалевой.
По словам заместителя мэра Сочи Вадима Снегирева
, в городе также работают с адресными заявками, в том числе касающимися финансовой помощи, она оказывается членам семей мобилизованных и добровольцам из средств фонда "Скорей Добрей". На текущий момент сумма общих выплат составляет 90 миллионов рублей.
"Оказание помощи нашим сочинским военнослужащим в зоне проведения спецоперации – одна из важнейших задач на сегодняшний день. В координационный совет также обращаются семьи защитников, проходящих службу по контракту в зоне проведения спецоперации… Кроме того, пока наши защитники на передовой, координационный совет оказывает необходимую поддержку их родным. Сегодня закрепили кураторов за новыми семьями бойцов СВО, подписавших контракт с министерством обороны. Они будут поддерживать связь с родственниками военнослужащих и помогать в решении различных вопросов", - написал Снегирев в своем Telegram-канале.