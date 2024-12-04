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Калужская область направила бойцам СВО шесть мотоциклов - РИА Новости, 04.12.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:03 04.12.2024 (обновлено: 18:12 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/svo-1987375472.html
Калужская область направила бойцам СВО шесть мотоциклов
Калужская область направила бойцам СВО шесть мотоциклов - РИА Новости, 04.12.2024
Калужская область направила бойцам СВО шесть мотоциклов
Калужская область направила бойцам СВО шесть мотоциклов, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:03
2024-12-04T18:12
надежные люди
калужская область
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Калужская область направила бойцам СВО шесть мотоциклов, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Маневренная, мобильная техника, которая легко передвигается по пересеченной местности, особенно востребована "за ленточкой". В том числе мотоциклы. Они позволяют оперативно решать поставленные задачи. Например, это хорошая подмога для связистов. Отправили воинским частям, в которых служат калужане, шесть мотоциклов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что запросы на такую технику поступают от самих военнослужащих, находящихся в зоне СВО. По его словам, волонтеры в ближайшее время передадут мотоциклы в подразделения. Владислав Шапша поблагодарил Народный фронт и сенатора Александра Савина за поддержку в организации груза.
https://ria.ru/20241204/svo-1987285817.html
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калужская область, владислав шапша
Надежные люди, Калужская область, Владислав Шапша
Калужская область направила бойцам СВО шесть мотоциклов

Шапша: из Калужской области в зону СВО направлено шесть мотоциклов

© Владислав Шапша/TelegramОдин из шести мотоциклов, направленных в зону СВО
Один из шести мотоциклов, направленных в зону СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Владислав Шапша/Telegram
Один из шести мотоциклов, направленных в зону СВО
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Калужская область направила бойцам СВО шесть мотоциклов, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Маневренная, мобильная техника, которая легко передвигается по пересеченной местности, особенно востребована "за ленточкой". В том числе мотоциклы. Они позволяют оперативно решать поставленные задачи. Например, это хорошая подмога для связистов. Отправили воинским частям, в которых служат калужане, шесть мотоциклов", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что запросы на такую технику поступают от самих военнослужащих, находящихся в зоне СВО. По его словам, волонтеры в ближайшее время передадут мотоциклы в подразделения.
Владислав Шапша поблагодарил Народный фронт и сенатора Александра Савина за поддержку в организации груза.
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Вчера, 12:15
 
Надежные людиКалужская областьВладислав Шапша
 
 
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