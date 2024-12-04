https://ria.ru/20241204/svo-1987375472.html

Калужская область направила бойцам СВО шесть мотоциклов

Калужская область направила бойцам СВО шесть мотоциклов - РИА Новости, 04.12.2024

Калужская область направила бойцам СВО шесть мотоциклов

Калужская область направила бойцам СВО шесть мотоциклов, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:03

2024-12-04T17:03

2024-12-04T18:12

надежные люди

калужская область

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987392853_1:0:1917:1078_1920x0_80_0_0_9460b7e60419909c8c874fc4fc2b93d8.png

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Калужская область направила бойцам СВО шесть мотоциклов, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Маневренная, мобильная техника, которая легко передвигается по пересеченной местности, особенно востребована "за ленточкой". В том числе мотоциклы. Они позволяют оперативно решать поставленные задачи. Например, это хорошая подмога для связистов. Отправили воинским частям, в которых служат калужане, шесть мотоциклов", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что запросы на такую технику поступают от самих военнослужащих, находящихся в зоне СВО. По его словам, волонтеры в ближайшее время передадут мотоциклы в подразделения. Владислав Шапша поблагодарил Народный фронт и сенатора Александра Савина за поддержку в организации груза.

https://ria.ru/20241204/svo-1987285817.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, владислав шапша