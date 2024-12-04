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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.12.2024
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14:47 04.12.2024 (обновлено: 14:52 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/svo-1987335655.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 04.12.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 280 боевиков ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станцию... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:47
2024-12-04T14:52
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 280 боевиков ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и два миномета, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномета", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37 935 военнослужащих, 229 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1225 боевых бронированных машин, 1082 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 71 станцию РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли более 280 военных в Курской области за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 280 боевиков ВСУ, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и два миномета, сообщило в среду Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномета", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37 935 военнослужащих, 229 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1225 боевых бронированных машин, 1082 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 71 станцию РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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