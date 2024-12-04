https://ria.ru/20241204/svo-1987285817.html
Сельхозкооператив из Бурятии передал "Ниву" бойцам СВО
Сельхозкооператив из Бурятии передал "Ниву" бойцам СВО - РИА Новости, 04.12.2024
Сельхозкооператив из Бурятии передал "Ниву" бойцам СВО
Члены сельхозкооператива "Ульдурга" из Бурятии передали "Ниву" бойцам СВО, ранее они уже отправляли микроавтобус и свою продукцию, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:15
2024-12-04T12:15
2024-12-04T12:15
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УЛАН-УДЭ, 4 дек – РИА Новости. Члены сельхозкооператива "Ульдурга" из Бурятии передали "Ниву" бойцам СВО, ранее они уже отправляли микроавтобус и свою продукцию, сообщила пресс-служба минсельхоза республики. "Члены СПК "Ульдурга" Еравнинского района во главе с председателем Булатом Будажанаевым передают "Ниву" в зону проведения СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что это не первая поддержка со стороны кооператива - ранее его члены передали на фронт микроавтобус и на постоянной основе отправляют продукцию собственного изготовления. "СПК "Ульдурга" - это еще один пример того, как наши земляки поддерживают ребят на передовой. Спасибо фермерам за доброту и патриотизм", - подчеркнули в пресс-службе.
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республика бурятия, сво
Надежные люди, Республика Бурятия, СВО
Сельхозкооператив из Бурятии передал "Ниву" бойцам СВО
Члены сельхозкооператива "Ульдурга" из Бурятии передали "Ниву" в зону СВО
УЛАН-УДЭ, 4 дек – РИА Новости. Члены сельхозкооператива "Ульдурга" из Бурятии передали "Ниву" бойцам СВО, ранее они уже отправляли микроавтобус и свою продукцию, сообщила пресс-служба минсельхоза республики.
"Члены СПК "Ульдурга" Еравнинского района во главе с председателем Булатом Будажанаевым передают "Ниву" в зону проведения СВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это не первая поддержка со стороны кооператива - ранее его члены передали на фронт микроавтобус и на постоянной основе отправляют продукцию собственного изготовления.
"СПК "Ульдурга" - это еще один пример того, как наши земляки поддерживают ребят на передовой. Спасибо фермерам за доброту и патриотизм", - подчеркнули в пресс-службе.