https://ria.ru/20241204/svo-1987284075.html

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.12.2024

Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 530 военнослужащих, бронетранспортер и четыре... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:12

2024-12-04T12:12

2024-12-04T12:16

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 530 военнослужащих, бронетранспортер и четыре боевые бронемашины "Казак", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 117-й тяжелой механизированной, 152-й пехотной бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й, 241-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Дзержинск, Калиново, Щербиновка, Миролюбовка, Правдовка, Новотроицкое и Красноармейск Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад, 49-го, 425-го отдельных штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 530 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины "Казак", четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика