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Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 04.12.2024
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 530 военнослужащих, бронетранспортер и четыре... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:12
2024-12-04T12:12
2024-12-04T12:16
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили девять контратак ВСУ, противник потерял до 530 военнослужащих, бронетранспортер и четыре боевые бронемашины "Казак", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 117-й тяжелой механизированной, 152-й пехотной бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й, 241-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Дзержинск, Калиново, Щербиновка, Миролюбовка, Правдовка, Новотроицкое и Красноармейск Донецкой Народной Республики."Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад, 49-го, 425-го отдельных штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 530 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины "Казак", четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки
Минобороны: группировка "Центр" отразила девять контратак ВСУ за сутки