https://ria.ru/20241204/svo-1987283491.html
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 04.12.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Российские войска ударили по позициям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:11
2024-12-04T12:11
2024-12-04T12:44
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238626_0:184:2985:1863_1920x0_80_0_0_50746be5db5b885e12354f0e93059f7b.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские войска ударили по позициям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 110-й механизированной бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Садовое и Приозерное Херсонской области", — указано в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения до 55 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы.Также уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.Всего за сутки в зоне проведения специальной военной операции оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987088767.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238626_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_1b034f4ea01f37d33853703fe9d9b2ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Безопасность
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра"