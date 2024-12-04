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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 04.12.2024 (обновлено: 12:44 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/svo-1987283491.html
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 04.12.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Российские войска ударили по позициям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:11
2024-12-04T12:44
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
безопасность
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские войска ударили по позициям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 110-й механизированной бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Садовое и Приозерное Херсонской области", — указано в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения до 55 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы.Также уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.Всего за сутки в зоне проведения специальной военной операции оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.
https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987088767.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Безопасность
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

ВСУ потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские войска ударили по позициям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 110-й механизированной бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Садовое и Приозерное Херсонской области", — указано в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.
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Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения до 55 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы.
Также уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.
Всего за сутки в зоне проведения специальной военной операции оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская областьБезопасность
 
 
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