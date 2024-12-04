https://ria.ru/20241204/svo-1987283491.html

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях - РИА Новости, 04.12.2024

Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Российские войска ударили по позициям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:11

2024-12-04T12:11

2024-12-04T12:44

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

безопасность

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российские войска ударили по позициям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 110-й механизированной бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Садовое и Приозерное Херсонской области", — указано в сводке ведомства о ходе специальной военной операции.Противник потерял на этом участке линии боевого соприкосновения до 55 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы.Также уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.Всего за сутки в зоне проведения специальной военной операции оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ударили по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.

https://ria.ru/20241204/spetsoperatsiya-1987088767.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , безопасность