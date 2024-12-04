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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 04.12.2024
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих, танк, бронетранспортер и две самоходные артиллерийские установки в зоне ответственности группировки... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:09
2024-12-04T12:09
2024-12-04T12:16
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 150 военнослужащих, танк, бронетранспортер и две самоходные артиллерийские установки в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 113-й, 120-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле и Днепроэнергия Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 23-й и 151-й механизированных бригад ВСУ", - говорится в сообщении.Отмечается, что потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122-мм гаубица Д-30, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Востока"