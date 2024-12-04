https://ria.ru/20241204/svo-1987278515.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 04.12.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две БМП и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:09

2024-12-04T12:09

2024-12-04T12:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две БМП и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й, 37-й, 54-й и 157-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Дачное, Звановка, Переездное, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 350 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пикап и два 105-мм орудия М119 производства США, уничтожен склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика