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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 04.12.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две БМП и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:09
2024-12-04T12:09
2024-12-04T12:17
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две БМП и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й, 37-й, 54-й и 157-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Дачное, Звановка, Переездное, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 350 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пикап и два 105-мм орудия М119 производства США, уничтожен склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи