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Суды Южной Кореи изучат законность введения военного положения - РИА Новости, 04.12.2024
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11:42 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/sudy-1987273091.html
Суды Южной Кореи изучат законность введения военного положения
Суды Южной Кореи изучат законность введения военного положения - РИА Новости, 04.12.2024
Суды Южной Кореи изучат законность введения военного положения
Председатели Верховного и Конституционного судов Южной Кореи заверили граждан, что изучат законность введения военного положения президентом Юн Сок Ёлем,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T11:42
2024-12-04T11:42
в мире
южная корея
юн сок ель
обстановка в южной корее
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СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Председатели Верховного и Конституционного судов Южной Кореи заверили граждан, что изучат законность введения военного положения президентом Юн Сок Ёлем, сообщило агентство Рёнхап. "По мере ухудшения ситуации законодательная власть будет с еще большей уверенностью исполнять свои собственные обязанности. Граждане могут не волноваться. Нам предстоит рассмотреть, какие процедуры проводились", - заявил председатель Верховного суда Чо Хи Дэ в ответ на вопрос журналистов о возможных нарушениях в ходе принятия решения о введении военного положения. В свою очередь исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Мун Хён Бэ также подтвердил готовность продолжать работать, несмотря на политическую нестабильность, заявив, что суд будет "серьезно, но гибко реагировать на чрезвычайную ситуацию". При этом он ушел от прямого ответа на вопрос об антиконституционности действий президента и указов назначенного им командования для обеспечения военного положения, заявив лишь, что "подумает" над этим. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Также по словам словам Юн Сок Ёля, попытки проведения процедуры импичмента против целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти. Военные были отправлены к парламенту страны с приказом блокировать проход в него депутатов, но парламент Южной Кореи все же смог собраться и проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно. Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения. Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Примерно спустя шесть часов военное положение было отменено. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено. Созванные к парламенту военные также были отозваны. Оппозиция страны заявила что подаст обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников ситуации из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии подали проект импичмент президенту в парламент, голосование по нему планируется 6-7 декабря. Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобилась бы поддержка минимум 18 депутатов от правящей партии.
https://ria.ru/20241204/koreya-1987254306.html
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4.7
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в мире, южная корея, юн сок ель, обстановка в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Обстановка в Южной Корее
Суды Южной Кореи изучат законность введения военного положения

Ренхап: ВС и КС Южной Кореи изучат законность введения военного положения

© AP Photo / Lee Jin-manПолицейские перед зданием парламента в Сеуле
Полицейские перед зданием парламента в Сеуле - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Полицейские перед зданием парламента в Сеуле. Архивное фото
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СЕУЛ, 4 дек - РИА Новости. Председатели Верховного и Конституционного судов Южной Кореи заверили граждан, что изучат законность введения военного положения президентом Юн Сок Ёлем, сообщило агентство Рёнхап.
"По мере ухудшения ситуации законодательная власть будет с еще большей уверенностью исполнять свои собственные обязанности. Граждане могут не волноваться. Нам предстоит рассмотреть, какие процедуры проводились", - заявил председатель Верховного суда Чо Хи Дэ в ответ на вопрос журналистов о возможных нарушениях в ходе принятия решения о введении военного положения.
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В свою очередь исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Мун Хён Бэ также подтвердил готовность продолжать работать, несмотря на политическую нестабильность, заявив, что суд будет "серьезно, но гибко реагировать на чрезвычайную ситуацию". При этом он ушел от прямого ответа на вопрос об антиконституционности действий президента и указов назначенного им командования для обеспечения военного положения, заявив лишь, что "подумает" над этим.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в ночь на среду объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". Решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия поддержала законопроект о сокращении бюджета в парламентском бюджетном комитете и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Также по словам словам Юн Сок Ёля, попытки проведения процедуры импичмента против целого ряда высокопоставленных чиновников грозят параличом власти.
Военные были отправлены к парламенту страны с приказом блокировать проход в него депутатов, но парламент Южной Кореи все же смог собраться и проголосовал за отмену военного положения. На заседании присутствовали 190 из 300 депутатов, и все они проголосовали единогласно.
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Согласно конституции Республики Корея, президент обязан отменить военное положение в стране после того, как парламент большинством голосов проголосовал против его введения.
Спустя более трех часов после голосования президент пообещал отменить военное положение. Вскоре за отмену военного положения выступило правительство страны. Примерно спустя шесть часов военное положение было отменено. Командование по введению военного положения, которое было создано в вооруженных силах, было распущено. Созванные к парламенту военные также были отозваны.
Оппозиция страны заявила что подаст обвинения в госперевороте против президента Юн Сок Ёля, министра обороны Ким Ён Хёна и министра внутренних дел и безопасности Ли Сан Мина, а также других ключевых участников ситуации из среды военных и полиции. Кроме того, оппозиционные партии подали проект импичмент президенту в парламент, голосование по нему планируется 6-7 декабря. Для принятия импичмента требуется 200 из 300 голосов в парламенте, в связи с этим оппозиции понадобилась бы поддержка минимум 18 депутатов от правящей партии.
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