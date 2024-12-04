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В Ставропольском крае бизнесмена будут судить за аферы с зерном и кредитами - РИА Новости, 04.12.2024
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15:16 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/sud-1987343249.html
В Ставропольском крае бизнесмена будут судить за аферы с зерном и кредитами
В Ставропольском крае бизнесмена будут судить за аферы с зерном и кредитами - РИА Новости, 04.12.2024
В Ставропольском крае бизнесмена будут судить за аферы с зерном и кредитами
Бизнесмен, его мать и знакомая предстанут перед судом по обвинению в аферах с зерном и кредитами в Ставропольском крае на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:16
2024-12-04T15:16
происшествия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бизнесмен, его мать и знакомая предстанут перед судом по обвинению в аферах с зерном и кредитами в Ставропольском крае на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Ставропольском крае мои коллеги из Главного следственного управления регионального Главка завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве и растрате на сумму более 1 миллиарда рублей. В преступлениях обвиняются трое участников организованной группы", - сказала Волк. По версии следствия, криминальную схему разработал руководитель группы компаний, которые специализировались на выращивании, закупке, хранении и продаже сельскохозяйственной продукции. Объектом хищения стало принадлежащее различным юридическим лицам и предпринимателям зерно, которое хранилось на складах подконтрольного фигуранту предприятия. В качестве сообщников обвиняемый привлек свою мать и знакомую, которые убеждали собственников зерновой продукции хранить ее на складе. Одновременно они подыскивали желающих ее приобрести. Аферисты убеждали покупателей, что товар принадлежит им, после чего обеспечивали его продажу и отгрузку. Также они занимались закупками зерна, не имея намерений выполнять обязательства по оплате заключенных сделок. Кроме того, обвиняемый использовал подконтрольные организации для получения нескольких крупных кредитов, возвращать которые не собирался. Возбуждено шесть уголовных дел по части четвертой статьи 160 (Присвоение или растрата) и части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество), которые соединены в одно производство. "Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключила Волк.
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происшествия, ставропольский край, россия, ирина волк
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Ирина Волк
В Ставропольском крае бизнесмена будут судить за аферы с зерном и кредитами

МВД: в Ставропольском крае бизнесмена будут судить за аферы с зерном и кредитами

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бизнесмен, его мать и знакомая предстанут перед судом по обвинению в аферах с зерном и кредитами в Ставропольском крае на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ставропольском крае мои коллеги из Главного следственного управления регионального Главка завершили предварительное расследование уголовного дела о мошенничестве и растрате на сумму более 1 миллиарда рублей. В преступлениях обвиняются трое участников организованной группы", - сказала Волк.
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По версии следствия, криминальную схему разработал руководитель группы компаний, которые специализировались на выращивании, закупке, хранении и продаже сельскохозяйственной продукции. Объектом хищения стало принадлежащее различным юридическим лицам и предпринимателям зерно, которое хранилось на складах подконтрольного фигуранту предприятия.
В качестве сообщников обвиняемый привлек свою мать и знакомую, которые убеждали собственников зерновой продукции хранить ее на складе. Одновременно они подыскивали желающих ее приобрести. Аферисты убеждали покупателей, что товар принадлежит им, после чего обеспечивали его продажу и отгрузку. Также они занимались закупками зерна, не имея намерений выполнять обязательства по оплате заключенных сделок.
Кроме того, обвиняемый использовал подконтрольные организации для получения нескольких крупных кредитов, возвращать которые не собирался.
Возбуждено шесть уголовных дел по части четвертой статьи 160 (Присвоение или растрата) и части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество), которые соединены в одно производство.
"Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - заключила Волк.
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